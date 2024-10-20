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Політика / Війна

В Україні створять Міністерство демографії та діаспори

11:46, 20 жов 2024
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Парламентський комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав закон, який запроваджує Міністерство демографії та діаспори України.

Про це розповіла народна депутатка фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Суспільне.

За її словами, було взято за основу документ від групи авторів, але з урахуванням альтернативного. Тепер закон мають доопрацювати.

"Комітет підтримав як основний законопроект, але з врахуванням пропозиції альтернативного. Тобто ми будемо допрацьовувати, і фактично це підтримка ідеї президента Зеленського, створення окремого міністерства, яке буде займатися українцями, які за кордоном, і яких ми хочемо повернути, тобто це як. фактично, міністерство діаспори", — розповіла Кравчук.

Вона додала, що парламентарі також очікуватимуть і позицію уряду щодо нового міністерства.

"І ми очікуємо від уряду також позиції щодо створення цього міністерства, бо це надзвичайно важливо. У нас 6 мільйонів наших громадян, які за кордоном, і очевидно, що МЗС не може і не має можливості займатися повноцінно їхніми справами", — наголосила членкиня комітету ВР.
Головний законопроєкт, зокрема, передбачає: за 3 місяці після публікування закону уряд має створити Міністерство демографії та діаспори України, а також – заснувати Фонд відновлення демографічного потенціалу України.

19 серпня президент України Володимир Зеленський анонсував створення нової інституції на нараді послів України. Сферою її відповідальності будуть зв’язки й відносини з Україною мільйонів українців за кордоном та "захист наших спільних інтересів як нації".

Зеленський пояснив створення нового міністерства тим, що Міністерству закордонних справ (МЗС) не вистачить сил "не втратити 7,5 млн українців", які перебувають за кордоном. 


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