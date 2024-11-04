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Вибори у Молдові: остаточний підрахунок голосів показав - перемогла Мая Санду
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Вибори у Молдові: остаточний підрахунок голосів показав - перемогла Мая Санду

21:57, 04 лис 2024
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Вибори президента Молдови: ЦВК обробила 100% голосів - Мая Санду перемогла, набравши 55,33%! За даними ЦВК за Санду проголосували майже 930 тисяч громадян Молдови.

Її опонент Олександр Стояногло набрав 44, 64% голосів - за нього проголосували 750 тисяч виборців.

Велику допомогу Санду надили виборці за кордоном - там проголосувало майже 330 тисяч виборців.

Опоненти політичної сили Санду не визнали результатів виборів, сказавши, що всередині країни більшість голосів була за Стояногло. Це дійсно так. Вони відзначили, що діаспора за кордоном не повинна визначати майбутнє країни. Незрозуміло тільки, чому так старанно вони намагалися, і навіть безоплатно, привезти на виборчі дільниці виборців з Росії та інших країн - є випадки, коли виборець приїхав проголосувати аж з Далекого Сходу.

Але розрив досить упевнений, і Мая Санду підтвердила свій другий президентський термін - вперше у Молдові.

На відміну від Грузії, яка - поляризована і інфікована Росією - звернула з європейського шляху, піддавшись маніпуляціям і фальсифікаціям, маленька Молдова вистояла у двобої з минулим і не тільки обрала свій європейський шлях, але й не дала можливості зовнішнім проросійським силам зірвати вибори.

Так, сільські регіони, Гагаузія, Придністров'я, які  донині знаходяться під сильним впливом проросійських і пострадянських сил (незважаючи на те, що Союз розпався вже майже 35 років тому), віддали свої голоси колишньому генеральному прокурору, але це не допомогло йому виграти вибори.

Дуже хочеться вірити, що Молдова і Євросоюз, куди вона йде, зроблять так, щоб навіть у найвіддаленіших куточках країни люди стали жити краще, цікавіше і побачили, що європейський шлях розвитку - це цивілізаційний вибір, і він - правильний.      

InfoKava


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