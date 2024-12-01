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США призупиняють стратегічне партнерство з Грузією
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За кордоном / Політика

США призупиняють стратегічне партнерство з Грузією

15:35, 01 гру 2024
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Рішення «Грузинської мрії» призупинити процес вступу Грузії до ЄС йде врозріз із обіцянкою грузинського народу, закріпленим у його конституції, добиватися повної інтеграції до Європейського союзу та НАТО. Це змінює ставлення багатьох країн до взаємодії із Грузією.
На сайті Державного департаменту США опубліковано заяву, в якій зазначається, що США припиняють стратегічне партнерство з Грузією.

 «Призупинивши процес вступу Грузії до ЄС, «Грузинська мрія» відмовилася від можливості зближення з Європою і зробила Грузію більш вразливою для Кремля», - наголошується в заяві.Грузинський народ у переважній більшості підтримує інтеграцію з Європою.
 
Сполучені Штати засудили надмірне застосування сили поліцією проти грузинів, які намагаються здійснити свої права на зібрання та висловлення думки, включно зі свободою мирного протесту. Ми закликаємо всі сторони забезпечити мирний характер протестів.
 
«Різноманітні антидемократичні дії «Грузинської мрії» порушують основні принципи нашого стратегічного партнерства між США і Грузією, яке ґрунтується на спільних цінностях і зобов'язаннях щодо демократії, верховенства закону, громадянського суспільства, поваги до прав людини й основних свобод, а також зусиль із боротьби з корупцією. У результаті Сполучені Штати призупинили дію цього механізму», - підкреслено в заяві Держдепу.
 
У США закликали уряд Грузії повернутися на євроатлантичний шлях, прозоро розслідувати всі порушення під час парламентських виборів і скасувати антидемократичні закони, що обмежують свободу зібрань і вираження думок.
 
У «Грузинській мрії» прокоментували цю заяву Держдепу, назвавши її надто поспішною: невідомо, як відреагує новий президент США  Дональд Трамп - після інавгурації, можливо, все переграється, на що й розраховують. 

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