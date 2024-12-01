США призупиняють стратегічне партнерство з Грузією

Рішення «Грузинської мрії» призупинити процес вступу Грузії до ЄС йде врозріз із обіцянкою грузинського народу, закріпленим у його конституції, добиватися повної інтеграції до Європейського союзу та НАТО. Це змінює ставлення багатьох країн до взаємодії із Грузією.

На сайті Державного департаменту США опубліковано заяву, в якій зазначається, що США припиняють стратегічне партнерство з Грузією.