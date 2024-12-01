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Польща будує "Східний щит" на кордоні не лише з Росією та Білоруссю, але й з Україною

13:47, 01 гру 2024
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Польща продовжує будувати «Східний щит» - укріплення на кордоні з Росією і Білоруссю. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який побував на будівництві фортифікаційної системи, зазначив, що «вже на цій ранній стадії будівництва ясно, що це сучасний спосіб захисту польського кордону».

Про це повідомляє Польське радіо.

Вважається, що це буде «безпрецедентний проєкт такого роду в європейській історії після 1945 року», який, до того ж, збільшить інвестиції у Вармінсько-Мазурське, Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства - там стане безпечніше і люди житимуть, за словами прем'єра, краще.

Прем'єр-міністр Польщі наголосив, що всі плани, які стосуються східного та північного кордону, спрямовані на посилення відчуття безпеки і справді підвищать безпеку, стабільність.

Однак при цьому прем'єр Польщі зауважив, що такі фортифікації стосуються також і України, що помітно насторожило українську сторону, хоча Туск намагався виправдати це будівництво на кордоні з Україною «іншими причинами».

"Усе, що ми робимо тут, а також на кордоні з Білоруссю та Україною, спрямоване на стримування і відлякування можливого агресора, і тому це справді інвестиції у світ. Ми витратимо на це мільярди злотих, але вже зараз уся Європа спостерігає за цим із великим задоволенням і підтримає, якщо буде потрібно, ці інвестиції та наші дії», - зазначив Туск.

Глава польського уряду запевнив, що країни Балтійського регіону співпрацюватимуть із Польщею, щоб зробити цю інфраструктуру ефективною не тільки на польських ділянках, а й на всій протяжності кордону, «передусім із Росією та Білоруссю».

«Східний щит» - це програма, підготовлена Міністерством оборони та Генеральним штабом Війська Польського, що передбачає будівництво різних типів укріплень, перешкод на місцевості та військової інфраструктури на кордонах Польщі з Росією та Білоруссю - на загальній відстані близько 800 км. Також планується будівництво відповідних систем розвідки та виявлення загроз, передових баз, логістичних вузлів, складів або розгортання систем захисту від безпілотників.


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