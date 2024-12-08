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Рада прийняла закон про ліквідацію Комісії у справах грального бізнесу
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Рада прийняла закон про ліквідацію Комісії у справах грального бізнесу

14:54, 08 гру 2024
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Верховна Рада прийняла в цілому за законопроєкт №9256д про посилення контролю на гральному ринку. "За" проголосувало 239 депутатів. Ухваленню закону передувала петиція, яка вказувала на шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та суспільству.

Про прийняття закону повідомив очільник міністерства цифровізації Михайло Федоров у своєму Телеграм- каналі.

 Згідно з законом ліквідовано Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) і вирішено прибрати з процесу видачі ліцензій людський чинник. До 1 квітня має бути утворено новий уповноважений орган та визначено міністерство, яке буде формувати політику у сфері грального бізнесу та лотерей.

Як пояснює у Телеграмі депутат Верховної Ради Ярослав Железняк, впроваджується механізм обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів/мобільних додатків. Він назвав головні.

Забороняється реклама азартних ігор, крім деяких винятків: на ТБ та радіо в нічний час, у медіа для осіб старше 21 року, на платформах та пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року.

Забороняється також:

• пропонування або надання відшкодування витрат для участі в азартних іграх;
• здійснення телефонних дзвінків, надсилання повідомлень невизначеному колу осіб;
• пропонування безоплатних бонусів замість внесення ставки.

У рекламі забороняється участь військовослужбовців, волонтерів, популярних осіб, а також використання тематики, пов’язаної з війною.
Ліцензії не зможуть отримати особи, які були власниками чи посадовими особами гральних компаній, що мають податковий борг чи борг зі сплати ліцензій.

Розрахунки при проведенні азартних ігор здійснюються виключно у грошовій формі через поточні рахунки в банках. Забороняється використання інших платіжних послуг.

Забороняється спонсорство, крім спонсорства у спорті.

Лотереї підпадають під більшість обмежень грального бізнесу: вимоги до репутації посадових осіб, податкового боргу, відносин із країною-агресором, виключно банківські розрахунки.

Дозволяється отримувати ліцензію на проведення державних лотерей іноземним суб’єктам із відповідним досвідом.

Уточнюються норми щодо обов’язкового використання РРО гральним бізнесом.

Уточнюються норми щодо неможливості отримання ліцензії особами, пов’язаними із країною-агресором. Забороняється використання їх брендів.

Встановлюються ліміти на витрати та час гри, а також обов’язкові перерви.

Впроваджуються «контрольні закупки» під час перевірок із відеофіксацією.
 Забороняється прийняття ставок у кредит або з наступною оплатою.

Нагадаємо, у травні уряд ухвалив постанову про обмеження азартних ігор та їх реклами в інтернеті.

Також повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони ухвалила низку рішень щодо азартних ігор, які передбачають обмеження діяльності онлайн-казино. 


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