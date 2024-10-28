Неоднозначні і скандальні парламентські вибори в Грузії викликали сильний резонанс у світі. Якщо сильно спростити, то перемога проросійської партії означає повний розворот Грузії в бік Росії і скасування європейського шляху, яким так довго намагалася йти Грузія.

Ми зібрали деякі реакції ключових держав світу і політиків про вибори, які були названі колишнім прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном «вкраденими виборами».

Грузія

Президент Грузії виступила на акції, в якій беруть участь громадяни, які не визнають результатів минулих парламентських виборів. Саломе Зурабішвілі заявила, що результати були вкрадені і «їх ніхто не визнає».

Нагадаємо, що в центрі Тбілісі зараз проходить акція, організована опозиційними партіями, які підписали хартію і не визнають результатів виборів, до участі в мітингу громадян закликала президент Грузії. Саломе Зурабішвілі назвала минуле голосування «російським» і «тотально сфальсифікованим». Президентка закликає і міжнародне співтовариство відреагувати на факт захоплення влади і «боротися за європейське майбутнє Грузії разом з її народом».

Згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії (ЦВК) Грузії, на парламентських виборах керівна партія «Грузинська мрія» здобуває близько 54% голосів.

Франція

Висловлюємо занепокоєння після нещодавно опублікованих перших висновків про вибори до законодавчого органу Грузії, які вказують на «тиск, залякування та погрози» щодо виборців і «відкат демократії», - про це заявляє Міністерство Європи та закордонних справ Франції.

«Висловлюємо занепокоєння останніми подіями в країні після початкових висновків Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ) щодо парламентських виборів у Грузії, які вказують на «тиск, залякування та погрози» щодо виборців і «відкат демократії».

Очікуємо від влади Грузії розслідування порушень, виявлених до і під час голосування, та здійснення рекомендації ОБСЄ і комісії Ради Європи для захисту демократії через правосуддя, відомої як Венеціанська комісія.

Євросоюз

«У цей важкий час ми підтримуємо грузинський народ. Важливо, щоб демонстрації та реакція уряду на них залишалися мирними», - про це йдеться у спільній заяві міністрів 13 країн-членів ЄС.

«Ми глибоко стурбовані нинішньою ситуацією в Грузії. Міжнародні спостерігачі у своїх звітах повідомляли про порушення закону під час виборчої кампанії та в день виборів. Ми засуджуємо всі дії, які підривають міжнародні стандарти вільних і справедливих виборів. Ми поділяємо їхню стурбованість і вимагаємо неупередженого розслідування скарг та усунення виявлених порушень. У цей важкий час ми підтримуємо грузинський народ. Важливо, щоб демонстрації та реакція уряду на них залишалися мирними. Порушення чесності виборів несумісне зі стандартами, які ми очікуємо від кандидата в ЄС. Це зрада законних європейських прагнень грузинського народу. Захист верховенства закону та вільних, справедливих виборів є необхідною умовою прогресу Грузії на шляху ЄС. Ми критикуємо передчасний візит прем'єр-міністра Орбана до Грузії. Він не говорить від імені Євросоюзу», - йдеться в заяві міністрів 13 країн-членів ЄС.

США

«Ми не виключаємо подальших наслідків, якщо курс грузинського уряду не зміниться», - заявив на брифінгу прес-секретар Державного департаменту США Метью Міллер.

За його словами, «грузинський народ прийшов на вибори в суботу в атмосфері, сформованій політикою правлячої партії, включно зі зловживанням державними ресурсами, купівлею голосів та залякуванням виборців», що створило «нерівні умови» та підірвало «суспільну та міжнародну довіру» до процесу.

Канада

Канада перегляне відносини з Грузією у світлі проведення і результатів парламентських виборів у країні. Про це йдеться в заяві МЗС Канади.

«У координації з нашими партнерами з G7 і Європи, а також у світлі проведення і результатів цих виборів Канада перегляне свої відносини з керівництвом Грузії», - ідеться у зверненні.

Оттава готова до співпраці з владою Грузії, якщо ті поважатимуть демократію, права людини, верховенство закону і «розв'яжуть проблему недавнього відкату від демократії».

Швеція

Швеція припиняє співпрацю з Грузією на рівні державних органів. Допомога Швеції Грузії становить 200 мільйонів шведських крон на рік (близько 19 мільйонів доларів).

Зазначається, що проросійська правляча партія «Грузинська мрія» здобула перемогу на спірних парламентських виборах, легітимність яких ставиться під сумнів опозицією та міжнародними спостерігачами.

Угорщина

Уряд Угорщини націлений на вибудовування стратегічного співробітництва з Грузією, зокрема в економічній сфері. Зараз у Грузії перебуває прем'єр-міністр Угорщини Орбан, передчасний візит якого засудили країни ЄС.

Росія

Глава МЗС Росії Сергій Лавров висловив готовність до діалогу з владою Грузії. «Якщо будуть якісь додаткові пропозиції про контакти з боку наших грузинських сусідів, звичайно ж ми їх розглянемо. Ми ніколи від контактів не уникали», - заявив Лавров на прес-конференції в понеділок.

Між Грузією і Росією немає дипломатичних відносин уже 16 років. Тбілісі розірвав їх після серпневої війни у відповідь на визнання Москвою незалежності окупованих нею Абхазії і Цхінвальського регіону. На сьогоднішній день діалог між Грузією і Росією підтримується в рамках міжнародних Женевських дискусій і регулярних зустрічей дипломатів двох країн у Празі. Опозиція вважає, що уряд «Грузинської мрії» підтримує комунікацію з Москвою неформальними каналами.

Ексглава Фонду співінвестування олігарха Бідзіни Іванішвілі - Георгій Бачіашвілі

Назвав вибори «добре спланованою спецоперацією за участю російських спецслужб». Він упевнений, що сил на це, безумовно, не вистачило б у СДБ Грузії. «Хоча СДБ була залучена в цю фальсифікацію від початку до кінця. Вони розкрутили величезні каруселі, надрукували багато посвідчень особи, і - згадаю термін Іванішвілі - «дивовижно» збільшили кількість виборців у деяких селах.

Жозеп Боррель, очільник європейської дипломатії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого очікують у Грузію в понеділок із дводенним офіційним візитом, «не представляє Європейський Союз», заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.



Молдова

Президент Молдови Майя Санду в понеділок також засудила порушення під час парламентських виборів у Грузії. «Молдова підтримує всіх грузинів, які борються за свободу, демократію і європейське майбутнє», - заявила Санду на медіаплатформі X.

Німеччина

Німеччина в понеділок засудила «значні порушення» під час минулих минулих вихідних парламентських виборів у Грузії, включно з повідомленнями про залякування виборців, порушення таємниці голосування і насильство на виборчих дільницях.

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Продовжувати можна нескінченно. У Грузії тривають протести. Прем'єра Віктора Орбана освистали в Тбілісі, коли він приїхав із візитом. "Грузинська мрія" чекає, що через декілька днів протести припиняться. Опозиція вимагає повторних виборів.

Чи вдасться Грузії повернутися на шлях демократії?

Джерело: ЗМІ Грузії