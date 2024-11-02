Компанія HarrisX, яка провела опитування на виході з парламентських виборів у Грузії в суботу, 26 жовтня, заявила, що її аналіз показав розбіжності в результатах, представлених Центральною виборчою комісією (ЦВК), які не піддаються статистичному поясненню та вказують на можливі порушення під час голосування .

Про це повідомляє Reuters.

Опитування HarrisX, проведене на замовлення грузинського опозиційного телеканалу «Мтаварі Архи», показало, що чотири основні опозиційні партії, разом узяті, мають шанси на здобуття парламентської більшості на суботніх виборах.

"Аналіз нашого екзит-полу, вивіреного за остаточною інформацією ЦВК, ставить під сумнів остаточний підрахунок голосів, оприлюднений Центральною виборчою комісією Республіки Грузія", - заявила HarrisX.

«Ми бачимо статистично незрозумілі розбіжності, які становлять понад 8 відсотків від загальної кількості голосів, або, принаймні, 172 523 необроблені голоси, як мінімум, у 27 округах».

За його словами, ці розбіжності «не можуть бути пояснені статистичними відхиленнями, що вказує на можливі порушення під час голосування».

При цьому "Грузинська мрія" вважає, що вибори, що минули, - абсолютне волевиявлення народу і намагається протистояти будь-яким розслідуванням. У Грузії відбуваються протести - черговий заявлений на понеділок, 4 листопада