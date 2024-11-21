Держава виділила додаткові кошти на придбання житла ветеранам війни у 2024 році

Уряд виділив додатково понад 4,1 млрд грн на компенсацію для придбання житла ветеранам війни у 2024 році. Таке рішення було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України.

Це збільшує обсяг субвенцій з державного бюджету до рекордних 10,1 млрд грн, що дасть змогу у цьому році закрити житлову потребу для 4433 ветеранів та членів їхніх сімей.

Документ передбачає виділення до кінця 2024 року додаткових коштів в обсязі 4,1 млрд грн, що дозволить забезпечити виплату грошової компенсації для придбання житла 1836 ветеранам війни. З них – 388 особам з інвалідністю I-II групи та членам сімей загиблих ветеранів війни, а також 1448 ветеранам-внутрішньо переміщеним особам.

“Незважаючи на непросте становище в країні, завдяки спільній співпраці нам вдалось знайти додаткові 4,1 мільярди гривень на житло. Це збільшує обсяг субвенцій з державного бюджету до рекордних 10,1 млрд грн, що дозволить в цьому році закрити житлову потребу для 4433 ветеранів та членів їхніх сімей. Дякую Президенту України, Прем'єр-міністру, Міністерству фінансів за співпрацю у реалізації державної підтримки щодо ветеранів, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України”, – наголосила Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Станом на 01.11.2024 вже виплачено грошову компенсацію 1886 ветеранам, з них придбали житло 695 осіб.