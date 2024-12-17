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Єврокомісія офіційно розпочала розслідування щодо дій TikTok під час виборів у Румунії

23:42, 17 гру 2024
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Єврокомісія розпочала офіційне розслідування проти TikTok щодо порушення закону про цифрові послуги під час виборів у Румунії. Платформу підозрюють у просуванні проросійського кандидата через фейкові акаунти.

Європейська Комісія розпочала офіційне розслідування проти платформи TikTok через можливі порушення закону про цифрові послуги під час президентських виборів у Румунії. Про це йдеться у заяві Єврокомісії. 

Сьогодні, 17 грудня, Європейська Комісія відкрила офіційне провадження проти TikTok за підозрою в порушенні Закону про цифрові послуги (DSA) щодо зобов'язання TikTok належним чином оцінювати та пом'якшувати системні ризики, пов'язані з доброчесністю виборів, зокрема, в контексті нещодавніх президентських виборів у Румунії 24 листопада.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вказала, що ЄС повинен захищатись від будь-якого іноземного втручання. "Після серйозних вказівок на те, що іноземні суб'єкти втручалися у президентські вибори в Румунії за допомогою TikTok, ми зараз ретельно розслідуємо, чи порушив TikTok Закон про цифрові послуги, не зумівши протистояти таким ризикам. Має бути абсолютно зрозуміло, що в ЄС всі онлайн-платформи, включаючи TikTok, повинні бути притягнуті до відповідальності", - наголосила фон дер Ляєн. 

Як повідомляється, перевірять: 

- рекомендаційні системи TikTok, зокрема, ризики, пов'язані з координованими неавтентичними маніпуляціями або автоматизованою експлуатацією сервісу.

-політику TikTok щодо політичної реклами та платного політичного контенту.

Нагадаємо, румунська CNA просила Єврокомісію розслідувати діяльність TikTok через підозри в маніпуляції на президентських виборах. Платформу звинувачують у просуванні проросійського кандидата Келіна Джорджеску через фейкові акаунти.

Конституційний суд Румунії ухвалив рішення анулювати результати першого туру президентських виборів, що означає повний перезапуск виборчого процесу.


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