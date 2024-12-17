Країни Європи посилять протидію тіньовому флоту Росії

Британія та 11 країн Європи домовились про спільні дії проти російських суден, що намагаються обійти санкції. Країни-учасниці перевірятимуть документи підозрілих кораблів у ключових морських протоках.

Лідерів Об'єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF) під час саміту у Таллінні Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція та Велика Британія домовилися зупинити та стримувати судна тіньового флоту росії. Про це йдеться на сайті уряду Естонії, пише УНН.

"Росія використовує свій тіньовий флот, щоб обійти санкції та пом’якшити їх вплив на Росію. Дванадцять країн погодилися зруйнувати та стримати тіньовий флот Росії, щоб запобігти незаконним операціям і збільшити витрати Росії на війну проти України", - йдеться у заяві.

За словами прем'єр-міністра Естонії Крістена Міхала, тіньовий флот Росії становить загрозу європейській безпеці, економіці та навколишньому середовищу.

"Ті, хто вирішує працювати в тіні, повинні зіткнутися з наслідками. Ми вживаємо скоординованих заходів для стримування тіньового флоту Росії та їхніх спроб ухилитися від санкцій", - заявив Міхал.

Сполучене Королівство, Данія, Швеція, Польща, Фінляндія та Естонія доручають своїм морським силам вимагати відповідні докази страхування від підозрюваних тіньових суден, які проходять через Ла-Манш, датську протоку Великий Бельт, протоку Звук між Данією та Швецією і Фінську затоку.

Зазначається, що інформація, зібрана державами-учасницями, у тому числі стосовно тих суден, які вирішили не відповідати на запити, буде оцінена, після чого вживатимуться спільні дії.

Джерело: УНН