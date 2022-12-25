Українські мігранти: обтяжливо для Європи сьогодні і вигідно у майбутньому?

інфографіка на початок повномасштабного вторгнення

Величезна кількість українських вимушених мігрантів, які виїхали до Європи, це, - передусім, жінки і діти, а також люди літнього віку і невелика кількість чоловіків. Чекаючи на "звичних" біженців, Європа трохи напружилася. Але вже почала розслаблятися: українці не збираються сидіти на шиї тих, хто їх прихистив (не будем брати поодинокі випадки), активно шукають роботу, інтегруються у місцеві громади. І коли вони повертатимуться додому, країни ЄС навряд чи зітхнуть з полегшенням, скоріше, навпаки, будуть намагатися затримати їх у себе.

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Зараз ЄC чимало витрачає на підтримку українських мігрантів, але у перспективі очікує отримати зиск, адже українці активно інтегруються в європейський ринок праці й платять податки. Крім того, 2022-го року витрати наших громадян за кордоном зросли більше ніж утричі – до $2 млрд на місяць. Про це йдеться у дослідженні НБУ «Вплив українських мігрантів на економіки ЄС».

За даними ООН станом на 15 листопада, в Європі перебуває близько 4,5 млн українців, переважно це жінки з дітьми. У Польщі – 1,5 млн, у Німеччині – понад 1 млн, у Чехії – 450 тис., у Болгарії, Іспанії, Італії, Великобританії та Франції – по 100 тисяч. Близько 70% мають вищу освіту, 65% жінок працездатного віку.

Українки адаптуються у Європі й подекуди вже мають роботу. Стали менше знімати грошей з українських карток – $990 млн у березні й $580 млн у жовтні.

За різними оцінками, Європа витратила на підтримку українських мігрантів €30-37 млрд. Наприклад, Польща інвестувала €2,2 млрд в освіту українських дітей та €1,5 млрд у медичні послуги. Та далі ці витрати будуть зменшуватися, а профіт – зростати. Вже цього року працевлаштовані українці в Польщі заплатили близько $2,4 млрд податків.

Польські економісти порахували, що навіть коли у Європі залишиться лише половина з нинішніх мігрантів, українці вже за кілька років додаватимуть до щорічних темпів зростання ВВП Чехії, Польщі та Естонії по 1,2% на рік, а до ВВП Угорщини, Латвії, Словаччини, Литви й Румунії майже по 0.8%. При цьому, довгострокові вигоди від адаптації українських мігрантів значно переважать нинішні витрати.

НБУ ж оцінює, що завдяки українцям, випуск товарів та послуг в Естонії, Польщі та Чехії у 2026 році зросте на 2,2–2,3%, у Німеччині – на 0,6%. А це розвиток бізнесу, зростання податків і бюджету. У Польщі навесні зафіксували сплеск роздрібних продажів. Українці компенсували падіння споживання серед поляків. Але при цьому ще більше додали до європейської інфляції та сприяли підвищенню цін на нерухомість.

Проблем з пошуком роботи також вистачає. Зокрема, через мовний бар'єр. У Німеччині в червні було зареєстровано понад 350 тис. українців, які шукають роботу, однак знайшли її лише 10-20%. У Франції працевлаштовано лише близько 15% мігрантів, в Іспанії – 13%. Натомість у Польщі 1,2 млн мігрантів отримали номери соціального страхування і близько половини з них знайшли роботу, хоча й у сферах з нижчим рівнем оплати праці.

Джерело: Телеграм-канал "Орестократія"