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За кордоном / IT та медіа

Південна Корея оштрафувала компанію Meta на 15 мільйонів доларів

21:48, 05 лис 2024
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Південна Корея зобов'язала власника Facebook, компанію Meta Platforms виплатити 21,62 мільярда вон (15,67 мільйона доларів) штрафів після того, як з'ясувалося, що компанія збирала конфіденційні дані користувачів і передавала їх рекламодавцям без законних підстав, повідомила агенція із захисту даних Сеула.

Про це повідомляє Reuters.

Американський технологічний гігант отримав інформацію від 980 000 південнокорейських користувачів Facebook з таких питань, як їхня релігія, політичні погляди та сексуальна орієнтація, не отримавши при цьому згоди користувачів, йдеться в заяві Комісії із захисту особистої інформації, опублікованій у вівторок.

Цю інформацію потім використали приблизно 4000 рекламодавців, повідомило агентство.

Офіційний представник Meta Korea відмовився від коментарів.

«Зокрема, було встановлено, що (Meta) аналізувала дані про поведінку користувачів, як-от вподобані ними сторінки та рекламні оголошення, на які вони натискали у Facebook, і створювала та керувала рекламними темами, пов'язаними з конфіденційною інформацією», - йдеться в повідомленні комісії.

Це передбачало категоризацію користувачів, наприклад, як перебіжчиків із Північної Кореї, прихильників певної релігії або тих, хто ідентифікує себе як трансгендерів або геїв, заявило агентство.

Meta також несправедливо відхилила запит користувачів на доступ до особистої інформації і не змогла запобігти витоку даних приблизно 10 південнокорейців, заявило агентство.


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