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Трагедія в Індії: автобус зірвався в ущелину - загибли 36 людей

20:46, 04 лис 2024
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В індійському штаті Уттаракханд автобус зірвався в глибоку ущелину, внаслідок чого загинуло щонайменше 36 людей.

Про це повідомляє Al Jazeera.

За словами головного міністра штату Пушкар Сінгха Дхамі, аварія сталася 4 листопада у районі Марчула округу Алмора в індійських Гімалаях.

Високопосадовець Вініт Пал додав, що деякі з поранених були доставлені повітрям для спеціалізованого лікування.

Попереднє розслідування показало, що автобус занесло, перш ніж він упав у 60-метрову ущелину. Деяким пасажирам вдалося врятуватися, їх викинуло з автобуса ударом, а потім вони повідомили владу про аварію.

Як заявив місцевий поліцейський Девендра Пінча, автобус їхав з району Гархвал на півночі Уттаракханда і прямував до Рамнагара. В автобусі перебувало щонайменше 42 пасажири, передає Reuters.


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