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У США роздумують над тим, ким стане Камала Гарріс після невдачі на виборах

21:23, 12 лис 2024
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Камала Гарріс зазнала невдачі у своїй спробі стати наступним президентом, і 20 січня 2025 року вона вперше з 2004 року залишить політичну посаду.

Гарріс займала посади окружного прокурора Сан-Франциско, генерального прокурора Каліфорнії та молодшого сенатора Золотого штату, а потім була обрана віце-президентом у 2020 році, і за цей час встигла стати першою жінкою, афроамериканкою та американкою індійського походження на перших двох постах та на другому. . Вона також стала першим американським сенатором індійського походження.

Коли обраний президент Дональд Трамп та обраний віце-президент Джей Ді Венс увійдуть до Білого дому на початку наступного року, 20-річний період безперервної державної служби Гарріс перерветься, але це не означає, що вона не повернеться на політичну сцену у майбутньому. У своїй промові, сказаній 6 листопада, Гарріс заявила: «Я поступаюсь цими виборами, але не поступаюсь боротьбою, яка мала цю кампанію, - боротьбу за свободу, за можливості, за справедливість і гідність усіх людей. Боротьба за ідеали, що лежать в основі нашої нації, ідеали, які відображають Америку у її найкращому вигляді. Це боротьба, від якої я ніколи не відмовлюся».

З огляду на це у США розглядають такі варіанти "працевлаштування" Гарріс.

Про це пише Newsweek. Варіантів декілька.

Знову балотуватися у президенти. Сміливий вибір, але він спрацював для Трампа. Чому б і ні?

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, який є одним із кандидатів на пост президента від демократів у 2028 році, йде у відставку наприкінці свого терміну у 2026 році, оскільки за законом штату Каліфорнія губернаторство обмежене двома термінами.Це означає, що демократичні праймериз на губернаторських виборах проходитимуть з великим суперництвом, а висока впізнаваність імені Гарріс, її здатність до збирання коштів та каліфорнійські якості зроблять її сильним суперником, якщо вона захоче взяти участь у гонці за посаду голови свого рідного штату.

Ніщо не заважає Гарріс створити власний фонд для вирішення питань, які вона ставила перед собою у виборчій кампанії. Фонди – надійний спосіб для відставних головнокомандувачів залишатися актуальними. Гарріс може зосередитися, наприклад, на правах жінок.

Піти на пенсію. Президентська кампанія – це виснажливий процес, і Гарріс може вирішити, що 20 років державній службі – більш ніж достатньо. Можливо, віце-президент, що йде, вирішить, що цей шлях найбільш привабливий.

Крім того, суддя Верховного суду, 70-річна Соня Сотомайор може піти у відставку, що дозволить Байдену номінувати Гарріс на її місце. Демократи мають більшість у Сенаті до січня, що дає змогу затвердити кандидатуру.

І це не всі варіанти для такої енергійної та цілеспрямованої особистості, як Камала Гарріс. Вона цілком може дозволити собі піти – щоб повернутися.


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