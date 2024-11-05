Прокуратура Донецької області розпочала розслідувати черговий воєнний злочин росіян. Йдеться про ймовірний розстріл шістьох полонених українських воїнів.

Трьох Захисників України росіяни ймовірно захопили в полон під час наступу на м. Селидове 23 жовтня. Інших трьох — на тому ж напрямку вже 1 листопада. Всі військовополонені були без зброї.

Дмитро Лубінець повідомив МКЧХ та ООН про розстріл шістьох полонених українських військових на Покровському напрямку. Трьох бійців захопили 23 жовтня, ще трьох - 1 листопада.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на розстріл шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку. Лубінець вже звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, передає УНН.

"Прокуратура Донецької області розпочала розслідувати черговий воєнний злочин росіян. Йдеться про ймовірний розстріл шістьох полонених українських воїнів. Трьох захисників України росіяни ймовірно захопили в полон під час наступу на м. Селидове 23 жовтня. Інших трьох - на тому ж напрямку вже 1 листопада. Всі військовополонені були без зброї", - заявив Лубінець.

Він зазначив, що таким злочинами росіяни вкотре демонструють свою нікчемність та жалюгідність.

"Росіяни вкотре демонструють свою нікчемність та жалюгідність, вчиняючи такі злочини.

Вкотре я, як Омбудсмен України, повідомив про ці російські злочини МКЧХ та ООН, адже йдеться не про одинокі, а про систематичні порушення Женевських конвенцій. Це мають зафіксувати міжнародні організації!" - написав Лубінець.