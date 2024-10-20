Участь КНДР у війні на боці Росії несе загрозу не лише для України, а й для країн Заходу

«Заходу потрібно зрозуміти, що це вже питання не тільки України, це питання глобального протистояння. Вісь зла – Іран-росія-КНДР – створює точки напруги по світу: війна в Україні, на Близькому Сході, ескалація на Корейському півострові», – заявив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко.

Він наголосив, що ситуація із залученням військових Північної Кореї до участі в російсько-українській війні є досить загрозливою. Адже у перспективі це дозволить росії накопичити резерви та ще наростити наступальний потенціал своєї армії.

«За рахунок людського ресурсу з Північної Кореї росія зможе отримати можливість накопичувати резерви, і через 4-6 років буде здатна воювати проти Заходу, проти НАТО, країн Балтії», – сказав керівник ЦПД.

Сьогодні, у неділю, 20 жовтня, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (ЦПД РНБО) Андрій Коваленко. повідомив про нове масове пересування північнокорейських військових до Росії.

За його словами, йдеться про близько 12 тисяч військових.

«У Владивостоці вже розгорнутий спецназ у чисельності 1500 вояків», — додав Коваленко, опублікувавши у Телеграм також супутниковий знімок, оприлюднений інформаційним агентством Південної Кореї Yonhap.

Коваленко зазначив, що «розвідка Південної Кореї стежить за всім», і українські розвідники теж мають необхідну інформацію.

Джерело: Центр протидії дезінформації