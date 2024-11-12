Депутатка прокоментувала мобілізації жінок до лав ЗСУ

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Соломія Бобровська прокоментувала обговорення можливої мобілізації жінок до лав ЗСУ. Свої думки вона виклала у Інстаграмі, зауваживши, що хоча суспільство активно обговорює цю перспективу як можливу, Генеральний штаб не робив ніяких кроків щодо мобілізації жінок, крім добровільної.

Від себе особисто Соломія Бобровська написала:

"Так, я за те, щоб українські жінки з 18 років проходили як і хлопці - базову військову підготовку або йшли на військову кафедру. І ніколи цього не приховувала, більше того - відстоювала такі зміни в законі про мобілізацію.

Бо це:

Здобуття військового фаху, щоб в критичний момент мати уявлення базових речей починаючи з медицини, поводження зі зброю і розуміти як діє той чи інший військовий організм; доречно було б запустити таку зміну і чоловікам в обовʼязковому порядку з вересня 2025 року.

Так формується національна військова культура нації!

Так створюється резерв сил оборони, що в певний момент є фактично розгорнутою мережею по всій країні національного спротиву, де б не була жінка - в країні чи поза її межами".

Втім, депутатка обурена спекулятивним хайпом, який піднявся з цього приводу, тому що це не відповідає державним потребам і реаліям нинішнього часу, а, навпаки, відштовхує жінок від бажання служити добровільно і примушує думати про від'їзд за кордон.

Але, зауважила Бобровська, дуже добре, що працює рекрутинг. Тому що в Україні дуже багато жінок, дівчат, які мають бойовий дух і готові знайти себе у лавах ЗСУ. У армії є дуже багато напрямків, на яких можуть працювати жінки, у тому числі і в часи поза війною.

"Масова примусова мобілізація жінок не матиме успіху в підсиленні армії. А Провалена мобілізація чоловіків – не привід розводити маніпулятивні дискусії про мобілізацію жінок", - підкреслила депутатка.