"Підтримати"
Тренди:
Новини
У Сервісному сервісі МВС нагадали про можливості, якими можуть користуватися водії
У США роздумують над тим, ким стане Камала Гарріс після невдачі на виборах
Депутатка прокоментувала мобілізації жінок до лав ЗСУ
У Дії з'явилися нові послуги для підприємців
Змія прийде - порядок наведе: Нацбанк випустив нову пам'ятну монету - до Року змії
Лубінець звернувся до Червоного Хреста і ООН через розстріл росіянами українських полонених
Південна Корея оштрафувала компанію Meta на 15 мільйонів доларів
Вибори у Молдові: остаточний підрахунок голосів показав - перемогла Мая Санду
Трагедія в Індії: автобус зірвався в ущелину - загибли 36 людей
Експрезидент Леонід Кучма вважає, що відносини з Росією будуть необхідні - але для чого
Компанія, яка проводила екзит-пол у Грузії, не виключає фальсифікацій на виборах
Ресурс "Дія" — один із найкращих винаходів світу, за версією TIME
"Мрія" обрала диктатуру, а не демократію" - Саломе Зурабішвілі
МСЕК буде ліквідовано до кінця нинішнього року - указ
Генеральний прокурор України подав у відставку на тлі корупційних скандалів
Всі новини
Війна / Суспільство

Депутатка прокоментувала мобілізації жінок до лав ЗСУ

14:11, 12 лис 2024
3
Версія для друку

 

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Соломія Бобровська прокоментувала обговорення можливої мобілізації жінок до лав ЗСУ. Свої думки вона виклала у Інстаграмі, зауваживши, що хоча суспільство активно обговорює цю перспективу як можливу, Генеральний штаб не робив ніяких кроків щодо мобілізації жінок, крім добровільної.

Від себе особисто Соломія Бобровська написала:

"Так, я за те, щоб українські жінки з 18 років проходили як і хлопці - базову військову підготовку або йшли на військову кафедру. І ніколи цього не приховувала, більше того - відстоювала такі зміни в законі про мобілізацію.

Бо це:

Здобуття військового фаху, щоб в критичний момент мати уявлення базових речей починаючи з медицини, поводження зі зброю і розуміти як діє той чи інший військовий організм; доречно було б запустити таку зміну і чоловікам в обовʼязковому порядку з вересня 2025 року.

Так формується національна військова культура нації!

Так створюється резерв сил оборони, що в певний момент є фактично розгорнутою мережею по всій країні національного спротиву, де б не була жінка - в країні чи поза її межами".

Втім, депутатка обурена спекулятивним хайпом, який піднявся з цього приводу, тому що це не відповідає державним потребам і реаліям нинішнього часу, а, навпаки, відштовхує жінок від бажання служити добровільно і примушує думати про від'їзд за кордон.

Але, зауважила Бобровська, дуже добре, що працює рекрутинг. Тому що в Україні дуже багато жінок, дівчат, які мають бойовий дух і готові знайти себе у лавах ЗСУ. У армії є дуже багато напрямків, на яких можуть працювати жінки, у тому числі і в часи поза війною.

"Масова примусова мобілізація жінок не матиме успіху в підсиленні армії.  А Провалена мобілізація чоловіків – не привід розводити маніпулятивні дискусії про мобілізацію жінок", - підкреслила депутатка.


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Фото / Київ
20-08-2024, 22:18
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще