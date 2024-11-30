Народна помста - на фронт відправлена чергова снайперська гвинтівка імені українського міста

Народна помста - справа невідворотна. Коли йдеться про помсту снайперську, вона ще й швидка. В травні 2023 року волонтери Юрій Чорноморець та Дмитро Батищев започаткували проєкт «Гвардія Помсти». Суть його проста. Кожне місто може зібрати кошти на іменну далекобійну снайперку і передати її на фронт. Проєкт швидко став народним. Наразі вже громади 26 міст України представлені на фронті іменною снайперською зброєю.

Днями Юрій та Дмитро передали одразу три іменних снайперських комплекси «Полтава», «Вараш» та «Niall». Далекобійну зброю отримали снайпери одного з спецпідрозділів ЗСУ. Це значно посилить можливості воїнів, адже така зброя доведена до довершеності здатна вразити ворога на відстані до 2 км. Все придбано за народний кошт. Географія зборів виходить значно за межі міст. А гвинтівка «Niall», взагалі, - окремий подарунок закордонного друга України.

Народна зброя на фронт передається систематично. Проєкт «Гвардія Помсти» стартував з іменної гвинтівки, кошти на яку зібрали переселенці з Горлівки та їхнє оточення. Далі були снайперки «Буча», «Ірпінь», «Генічеськ», «Гостомель», «Дніпро», «Запоріжжя», «Маріуполь» та інші. Великі та малі міста. Від деяких з них воюють вже по дві гвинтівки. А Покровськ, до якого зараз рветься ворог, відзначився навіть тричі.

Навколо досить простої але своєчасної ідеї об’єдналось чимало людей. І продовжують це робити. Справа в тому, що жодна громада не лишається сам на сам у своїх зборах. Все оснащення для того, щоб гвинтівка перетворилась в снайперський комплекс купується за рахунок загальних зборів, які проводить Юрій Чорноморець. Професор богослов’я, сам в минулому снайпер, сьогодні він глибоко занурений у волонтерські справи. "Завдяки підтримці людей рухаємось до 400-го снайперського комплексу, переданого на фронт", - зазначає Юрій. А ще чимало різноманітних корисних речей купуються снайперським групам від рушниць, далекомірів, оптичних прицілів до дронів та авто. Все потребує колосальних ресурсів. Постійного долучення людей.

Можна сказати, що проєкт «Гвардія Помсти» - це своєрідне верхів’я айсбергу масштабної роботи, але завдяки йому люди в регіонах більше дізнаються про важливість оснащення снайперів. А воїни в буквальному сенсі тримають в руках народну підтримку, яка нищить ворога і рятує своїх одночасно. Дмитро Батищев займається просуванням «Гвардії Помсти» в регіонах і звертає увагу на те, що саме інформаційний супровід ЗМІ та телеграм-каналів запускає механізм народних зборів на повну потужність. Чим більше людей долучається, тим простіше зробити внесок кожному, тим скоріше народна зброя потрапить на фронт.

Полтава та Вараш – міста з різними можливостями. Полтава за кількістю мешканців майже у 7 разів більша. Тем не менш народні збори успішно проведені в обох. Снайперські комплекси передано. Днями вже стануть до роботи. Все залежить від ініціативних людей та єдності, - зазначають волонтери. Це той локомотив, який тягне здавалось би непомірне. Історія збору на снайперку «Полтава» почалась із значного внеска людини, яку зачепила трагедія 3 вересня. Хоча родом із Бучача на Тернопільщині. Для Вараша – це перша іменна гвинтівка міста. Але до цього громада передала ще дві снайперки, названі на честь полеглих героїв. І знов таки, все починалось з ініціативи однієї людини. Невдовзі Юрій та Дмитро відкриють збір від чергового міста, але закликають до більшої активності людей на місцях.