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У Запоріжжі з-під завалів дістали двох жінок, які додзвонилися на "101"

00:09, 11 гру 2024
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У Запоріжжі внаслідок удару по приватній клініці загинуло 5 осіб, 19 травмовано, рятувальні роботи тривають.

У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої будівлі двох жінок, які додзвонились на лінію "101". Про це повідомляє ДСНС Запоріжжя.

Під час пошуково-рятувальних робіт на лінію Служби порятунку "101" зателефонували дві жінки, які повідомили, що знаходяться під завалами зруйнованої будівлі.

У ході бесіди рятувальники професійно з'ясували деталі, щоб визначити їхнє точне місце перебування.

Отримавши важливу інформацію, надзвичайники за допомогою спецобладнання визволили постраждалих. Більше семи годин жінки перебували під уламками, чекаючи допомоги. Завдяки злагодженій роботі рятувальників їх вдалося дістати з пастки й передати медикам. Після огляду лікарями швидкої допомоги обох жінок госпіталізували до медичного закладу, - йдеться у повідомленні.

 Станом на 22:30 10 грудня внаслідок удару по приватній клініці загинуло 4 людини, 19 осіб травмовано, з них 1 дитина. На жаль, один постраждалий помер у лікарні. Підрозділи ДСНС врятували 4 людини.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Від ГУ ДСНС залучено 75 рятувальників та 18 одиниць техніки.

Джерело: УНН


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