У Дії з'явилися нові послуги для підприємців

Портал Дія додав 5 нових послуг до сервісу е-Підприємець у форматі бета-тестування. Тепер підприємці можуть отримати 15 різних послуг за однією заявою протягом 30 хвилин замість 10 та більше днів.

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Комплекс послуг для бізнесу за 20 хвилин замість 10+ днів - масштабуємо сервіс е-Підприємець на порталі Дія. Раніше, щоб відкрити бізнес, треба було обійти 7+ установ, зібрати, без перебільшень, кілограми паперів та витратити до 53 днів. Зараз весь процес триває до 30 хвилин", - написав він.

Пів року тому е-Підприємець нараховував 10 послуг за однією заявою - від відкриття ФОП до пожежної декларації. А сьогодні туди у форматі бета-тестування додали ще 5 послуг. Відтепер підприємці можуть подати:

повідомлення про використання єдиного рахунку;

повідомлення про прийняття працівника на роботу;

заяву про реєстрацію РРО;

заяву про реєстрацію ПРРО;

повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП).

У сервісі е-Підприємець представники бізнесу можуть заповнити заяву, вказати вид бізнесу і отримати пропозиції про найпопулярніші послуги за профільним напрямом. У кабінеті будуть зберігатися довідки, витяги та інша інформація.

У вересні в Україні запустили повний цикл онлайн-одруження через Дію, включаючи подання заяви, церемонію та отримання електронного свідоцтва. Процес триватиме близько 30 хвилин.