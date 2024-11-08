"Підтримати"
Тренди:
Новини
Змія прийде - порядок наведе: Нацбанк випустив нову пам'ятну монету - до Року змії
Лубінець звернувся до Червоного Хреста і ООН через розстріл росіянами українських полонених
Південна Корея оштрафувала компанію Meta на 15 мільйонів доларів
Вибори у Молдові: остаточний підрахунок голосів показав - перемогла Мая Санду
Трагедія в Індії: автобус зірвався в ущелину - загибли 36 людей
Експрезидент Леонід Кучма вважає, що відносини з Росією будуть необхідні - але для чого
Компанія, яка проводила екзит-пол у Грузії, не виключає фальсифікацій на виборах
Ресурс "Дія" — один із найкращих винаходів світу, за версією TIME
"Мрія" обрала диктатуру, а не демократію" - Саломе Зурабішвілі
МСЕК буде ліквідовано до кінця нинішнього року - указ
Генеральний прокурор України подав у відставку на тлі корупційних скандалів
РНБО прийняв низку рішень щодо ситуації з МСЕК та реорганізації служби
Одна з авіакомпаній України літатиме зі Львова та Києва до Праги - отримано дозвіл
Колеги очільниці Хмельницької МСЕК в інших областях також продемонстрували СБУ свої статки
Під час останнього обміну додому з полону повернули 34 воїна "Азову"
Всі новини
Бізнес / Фінанси

Змія прийде - порядок наведе: Нацбанк випустив нову пам'ятну монету - до Року змії

10:25, 08 лис 2024
8
Версія для друку

 

Нацбанк України ввів у обіг пам'ятну монету, присвячену Року змії. Про це повідомили в Музеї грошей Національного банку України.

 За 12-річним східним календарем 2025 рік пройде під знаком Змії. Вона уособлює глибокі знання, розсудливість, здатність до адаптації та виживання в будь-яких умовах, зазначили в НБУ. Монета номіналом п'ять гривень продовжує  колекцію "Східний календар". Наклад — 80 тисяч штук. 

Монета "Рік змії" номіналом 5 гривень виготовлена з нейзильберу і має масу 16,54 г. На її аверсі зображені 12 символів східного календаря, а на реверсі — загадкову змію, що додатково означає небезпеку для ворога. Її хвіст химерно закручений та нагадує шаблю, що символізує готовність до боротьби, зазначили в НБУ.

По колу змію оточують стилізовані символи, притаманні кожній порі року: сніжинки, квітки, плоди, гілки.

Художній задум втілили Марина Куц і скульптор Анатолій Демяненко.

"Змія — шостий знак китайського зодіаку, який символізує гнучкість, інтуїцію та спокій. Вона уособлює глибокі знання, розсудливість, здатність до адаптації та виживання в будь-яких умовах. Ми, українці, за роки війни, як ніхто інший, відчули важливість цих якостей та розуміємо, наскільки потрібні гнучкість і здатність до трансформації для продовження боротьби. Попри надскладні умови, ми адаптуємося, аби крок за кроком рухатися до своєї мети — перемоги", — йдеться у повідомленні.

Пам’ятна монета є законним платіжним засобом на території України, приймається всіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій.

Реалізація пам’ятної монети Національним банком України, банками- дистриб’юторами, банками України іншим юридичним і фізичним особам розпочалася з 05 листопада 2024 року та здійснюватиметься в міру її відвантаження Банкнотно-монетним двором Національного банку України.


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Фото / Київ
20-08-2024, 22:18
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще