Змія прийде - порядок наведе: Нацбанк випустив нову пам'ятну монету - до Року змії

Нацбанк України ввів у обіг пам'ятну монету, присвячену Року змії. Про це повідомили в Музеї грошей Національного банку України.

За 12-річним східним календарем 2025 рік пройде під знаком Змії. Вона уособлює глибокі знання, розсудливість, здатність до адаптації та виживання в будь-яких умовах, зазначили в НБУ. Монета номіналом п'ять гривень продовжує колекцію "Східний календар". Наклад — 80 тисяч штук.

Монета "Рік змії" номіналом 5 гривень виготовлена з нейзильберу і має масу 16,54 г. На її аверсі зображені 12 символів східного календаря, а на реверсі — загадкову змію, що додатково означає небезпеку для ворога. Її хвіст химерно закручений та нагадує шаблю, що символізує готовність до боротьби, зазначили в НБУ.

По колу змію оточують стилізовані символи, притаманні кожній порі року: сніжинки, квітки, плоди, гілки.

Художній задум втілили Марина Куц і скульптор Анатолій Демяненко.

"Змія — шостий знак китайського зодіаку, який символізує гнучкість, інтуїцію та спокій. Вона уособлює глибокі знання, розсудливість, здатність до адаптації та виживання в будь-яких умовах. Ми, українці, за роки війни, як ніхто інший, відчули важливість цих якостей та розуміємо, наскільки потрібні гнучкість і здатність до трансформації для продовження боротьби. Попри надскладні умови, ми адаптуємося, аби крок за кроком рухатися до своєї мети — перемоги", — йдеться у повідомленні.

Пам’ятна монета є законним платіжним засобом на території України, приймається всіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій.

Реалізація пам’ятної монети Національним банком України, банками- дистриб’юторами, банками України іншим юридичним і фізичним особам розпочалася з 05 листопада 2024 року та здійснюватиметься в міру її відвантаження Банкнотно-монетним двором Національного банку України.