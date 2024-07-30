З 1 серпня почнеться вилучення з обігу банкнот номіналом 500 гривень

З 1 серпня 2024 року, Національний банк розпочинає вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003–2007 років (тобто старого зразка) з метою поступової їх заміни на банкноти сучасного покоління (зразка 2014 року та наступних років випуску).

Тож банкнот номіналом 500 гривень старого зразка в обігу поступово ставатиме менше, їх змінюватимуть сучасніші та більш захищені банкноти номіналом 500 гривень.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Проте банкноти номіналом 500 гривень старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом. Громадяни без обмежень зможуть продовжувати ними розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати.

Для чого замінювати банкноти попереднього покоління?

Головна ціль такого рішення – підвищення якості готівки в обігу, зважаючи на зношеність банкнот номіналом 500 гривень старого зразка, які вже майже 18 років перебувають в обігу, зокрема понад вісім останніх років, одночасно з банкнотами сучасного покоління.

Для Національного банку важливо, щоб уся національна валюта України, яка перебуває в обігу, була надійною та якісною. Українці мають бути впевнені, що готівка, отримана в торговельній мережі, касі банків або в їхніх банкоматах, дійсно платіжна, захищена та належної якості.

Поступова заміна банкнот старого зразка підвищить захист і якість грошей в обігу та зробить розрахунки комфортнішими для громадян.

Це не створить незручностей, водночас принесе користь і державі, і банкам, і торговельним мережам, і громадянам.

Як відбуватиметься поступова заміна?

З 1 серпня 2024 року Національний банк спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу зазначені банкноти, зокрема:

банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;

Національний банк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Як наслідок, потрапляючи в банки, банкноти номіналом 500 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації.

Водночас заміна банкнот номіналом 500 гривень старого зразка на сучасні, з посиленою системою захисту, не вплине на готівкові розрахунки громадян, їм не потрібно вживати додаткових заходів для обміну.

Нагадаэмо, Національний банк комплексно працює над оптимізацією готівкового обігу та послідовно замінює в обігу банкноти попередніх років на сучасніші.

Так, з 01 жовтня 2020 року триває поступове вилучення з обігу банкнот номіналами 1 та 2 гривні зразків 2003–2007 років та з 01 січня 2023 року – 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003–2007 років та їх заміна на обігові монети номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразка 2018 року та банкноти номіналами 20, 50,100, 200, 500 та 1 000 гривень зразка 2014 року та наступних років випуску.

У майбутньому, після завершення усіх процесів оптимізації, банкнотно-монетний ряд гривні міститиме лише грошові знаки сучасного покоління.