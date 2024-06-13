НБУ виводить з обігу гривневі купюри

Низку гривневих купюр, випущених до 2003 року, виведуть з готівкового обігу. Мета – оптимізація номінального ряду. Втім, точну дату цього поки що не визначено – гроші можна буде обміняти до кінця дії воєнного стану, а також протягом трьох місяців після його припинення.
Як повідомили в НБУ, з обігу виводяться купюри різних номіналів. Зокрема:
1;
2;
5;
10;
20;
50;
100;
200 грн.
— Вони вже тривалий час вилучаються з обігу. Їх не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги, – йдеться у повідомленні.
Де можна обміняти старі купюри
Обмін банкнот гривні старих зразків до 2003 року відбувається безкоштовно та без обмежень. Міняють гроші на банкноти всіх номіналів, які перебувають в обігу. Для цього слід звертатися до Національного банку України за адресами:
у Києві: Контрактова пл., 2-А;
у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;
у Львові: вул. Коперника, 4;
в Одесі: вул. Рішельєвська, 8;
у Харкові: Театральна пл., 1;
у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.
Також обмін можна здійснити в уповноважених банках. Такими є:
Ощадбанк;
ПриватБанк;
Райффайзен Банк;
ПУМБ.
Навіщо гроші виводять з обігу
Як пояснили в регуляторі, вилучення грошей із готівкового обігу є частиною оптимізації номінального ряду банкнот та монет гривні. Передбачається, що це:
підвищить захист та якість грошей;
зробить готівкові розрахунки більш комфортними та простими.
Джерело: OBOZ.UA