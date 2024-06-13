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Бізнес / Фінанси

НБУ виводить з обігу гривневі купюри

19:40, 13 чер 2024
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Низку гривневих купюр, випущених до 2003 року, виведуть з готівкового обігу. Мета – оптимізація номінального ряду. Втім, точну дату цього поки що не визначено – гроші можна буде обміняти до кінця дії воєнного стану, а також протягом трьох місяців після його припинення.

Як повідомили в НБУ, з обігу виводяться купюри різних номіналів. Зокрема:

    1;
    2;
    5;
    10;
    20;
    50;
    100;
    200 грн.

    — Вони вже тривалий час вилучаються з обігу. Їх не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги, – йдеться у повідомленні.

Де можна обміняти старі купюри

Обмін банкнот гривні старих зразків до 2003 року відбувається безкоштовно та без обмежень. Міняють гроші на банкноти всіх номіналів, які перебувають в обігу. Для цього слід звертатися до Національного банку України за адресами:

    у Києві: Контрактова пл., 2-А;
    у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;
    у Львові: вул. Коперника, 4;
    в Одесі: вул. Рішельєвська, 8;
    у Харкові: Театральна пл., 1;
    у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.

Також обмін можна здійснити в уповноважених банках. Такими є:

    Ощадбанк;
    ПриватБанк;
    Райффайзен Банк;
    ПУМБ.

Навіщо гроші виводять з обігу

Як пояснили в регуляторі, вилучення грошей із готівкового обігу є частиною оптимізації номінального ряду банкнот та монет гривні. Передбачається, що це:

    підвищить захист та якість грошей;
    зробить готівкові розрахунки більш комфортними та простими.

Джерело: OBOZ.UA


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