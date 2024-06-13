НБУ виводить з обігу гривневі купюри

Низку гривневих купюр, випущених до 2003 року, виведуть з готівкового обігу. Мета – оптимізація номінального ряду. Втім, точну дату цього поки що не визначено – гроші можна буде обміняти до кінця дії воєнного стану, а також протягом трьох місяців після його припинення.

Як повідомили в НБУ, з обігу виводяться купюри різних номіналів. Зокрема:

1;

2;

5;

10;

20;

50;

100;

200 грн.

— Вони вже тривалий час вилучаються з обігу. Їх не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги, – йдеться у повідомленні.

Де можна обміняти старі купюри

Обмін банкнот гривні старих зразків до 2003 року відбувається безкоштовно та без обмежень. Міняють гроші на банкноти всіх номіналів, які перебувають в обігу. Для цього слід звертатися до Національного банку України за адресами:

у Києві: Контрактова пл., 2-А;

у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;

у Львові: вул. Коперника, 4;

в Одесі: вул. Рішельєвська, 8;

у Харкові: Театральна пл., 1;

у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.

Також обмін можна здійснити в уповноважених банках. Такими є:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

Навіщо гроші виводять з обігу

Як пояснили в регуляторі, вилучення грошей із готівкового обігу є частиною оптимізації номінального ряду банкнот та монет гривні. Передбачається, що це:

підвищить захист та якість грошей;

зробить готівкові розрахунки більш комфортними та простими.

Джерело: OBOZ.UA