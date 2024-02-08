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НБУ готується до обмеження карткових переказів і впровадження лімітів на переказ готівки
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Бізнес / Фінанси

НБУ готується до обмеження карткових переказів і впровадження лімітів на переказ готівки

21:58, 08 лют 2024
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Національний банк України розробляє проєкт рішення про обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування. Про це 8 лютого на конференції «Фінанси для бізнесу під час війни» повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, акцентуючи на проблемі тіньових платежів.

Додаткові обмеження на операції фізосіб та обмеження щодо розпорядження власними коштами Рожкова назвала сенситивною й актуальною темою. За її словами, це не стосується всієї країни, але при цьому зачіпає велику частину бізнесу, який «продовжує використовувати найрізноманітніші механізми ухилення, зменшення оподаткування та інше».

Ми наразі опрацьовуємо це питання і далі вже радитимемося з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб, з одного боку, не обмежити нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого – все-таки зменшити можливості маніпуляцій та обходу закону», – сказала Катерина Рожкова.

Як відомо, з 1 серпня 2023 року в Україні діє обовʼязкова верифікація при внесенні готівки через термінали самообслуговування. Відтепер при здійсненні готівкових операцій з використанням платіжних пристроїв, зокрема терміналів, для зарахування готівки на рахунок необхідно ввести номер мобільного телефону.

Раніше голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявляв, що НБУ пропонує встановити на період дії воєнного стану обмеження на здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, ліміти на суми трансакцій, а також граничні суми готівкових переказів через термінали самообслуговування.

Джерело: Forbes Ukraine


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