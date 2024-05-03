НБУ запровадив найбільший пакет послаблень валютних обмежень з початку війни

НБУ запровадив найбільший пакет послаблень валютних обмежень з початку повномасштабної війни, дозволивши бізнесу виходити на нові ринки, репатріювати дивіденди, переказувати кошти за кордон за договорами лізингу/оренди, погашати зовнішні кредити та відсотки за ними, а також послабити обмеження на діяльність представництв, що має на меті покращити бізнес-середовище, підтримати економічне відновлення та сприяти залученню нових інвестицій.

Правління НБУ ухвалило низку змін, які поліпшать умови ведення бізнес-діяльності в Україні та виходу українського бізнесу на нові ринки. А також підтримають відновлення економіки та сприятимуть припливу нових інвестицій у країну. Про це повідомили у пресслужбі регулятора, повідомляє УНН.

Зміни стосуватимуться кількох напрямів:

скасовуються всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг;

забезпечується можливість бізнесу репатріювати “нові” дивіденди;

надається можливість переказувати кошти за кордон за лізингом / орендою;

пом'якшуються обмеження в частині погашення “нових” зовнішніх кредитів;

надається можливість погашати проценти за “старими” зовнішніми кредитами;

пом'якшуються обмеження в частині переказу іноземної валюти від представництв на користь своїх материнських компаній.

Більшість з них наберуть чинності з 4 травня 2024 року. Лише можливість репатріювати "нові" дивіденди запрацює з 13 травня 2024 року.

Наголошується, що Національний банк робить цей крок з огляду на сформованість необхідних передумов. Ураховуючи ще й ретельний аналіз кожного окремого кроку, зміни не мають створити додаткових ризиків для макрофінансової стабільності та стійкості валютного ринку.

Вони вже враховані в оновленому макроекономічному прогнозі, який передбачає збереження міжнародних резервів цього й наступного року на рівні, близькому до поточного (43-44 млрд дол. США).