"Підтримати"
Тренди:
Новини
Що являє собою російський літак А-50, який нещодавно збили ЗСУ
Обережно: шахраї в інтернеті
У скільки обходиться утримання одного депутата
Незважаючи на війну, машинобудівники ДТЕК випускають вугільні комбайни
Укрзалізниця працює майже без запізнень поїздів - краще, ніж в Європі
Прихильники Росії на Київщині святкували повноліття з кадирівськими гаслами та пострілами
Словацький прем'єр Фіцо на проросійській "розтяжці" : і вашим, і нашим
Як досягти ідеального чистого гоління: дієві поради PR
Україна запропонувала Польщі план деблокади кордону
З 1 березня пенсіонерам індексують пенсії. Як саме?
Як правильно спорядити мобілізованого до лав ЗСУ - поради досвідчених воїнів
Як вибрати ефективний бронежилет? PR
У "Дії" з'явилася нова послуга - мапа укриттів
Президент Польщі заявив, що у блокаді кордону винувата Росія, яка почала війну з Україною
У передмісті Одеси підірвали авто Української добровольчої армії з відомими активістами
Всі новини
Політика / Суспільство / Фінанси

У скільки обходиться утримання одного депутата

23:10, 28 лют 2024
3
Версія для друку

 

У скільки обходиться суспільству утримання одного депутата Верховної Ради? Адже це не тільки заробітна плата, але й інші бонуси - все для того, щоб законодавці вчасно, оперативно, та з розумом приймали закони. Ці цифри підраховуються кожного року, цікаво, що апетити народних обранців не зменшуються.

А що у 2024 році?

Україна виділяє на оренду житла одному нардепу 37 тисяч 900 грн на рік, а на оплату проїзду йде 7500 грн щомісяця. Загалом один народний депутат обходиться в 1,6 млн грн податків на рік.

Крім того, члени парламенту отримують 19 тисяч 452 грн на місяць на нарахування на оплату праці помічників-консультантів. На рік виходить 233 тисячі 423,5 грн.

На оренду житла бюджет виділяє народному депутату 237 тисяч 900 грн на рік. Однак понад мільйон гривень на рік члени парламенту отримують на Фонд для оплати праці помічників-консультантів. Це 88 тисяч 418 грн на місяць.

Крім того, з бюджету виділяється 8000 грн на рік на відрядження помічників-консультантів у виборчі округи. По 167 гривень на місяць – на оплату утримання приміщень у виборчих округах.

Це далеко не всі цифри, що стосуються парламенту.


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще