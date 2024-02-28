У скільки обходиться утримання одного депутата

У скільки обходиться суспільству утримання одного депутата Верховної Ради? Адже це не тільки заробітна плата, але й інші бонуси - все для того, щоб законодавці вчасно, оперативно, та з розумом приймали закони. Ці цифри підраховуються кожного року, цікаво, що апетити народних обранців не зменшуються.

А що у 2024 році?

Україна виділяє на оренду житла одному нардепу 37 тисяч 900 грн на рік, а на оплату проїзду йде 7500 грн щомісяця. Загалом один народний депутат обходиться в 1,6 млн грн податків на рік.

Крім того, члени парламенту отримують 19 тисяч 452 грн на місяць на нарахування на оплату праці помічників-консультантів. На рік виходить 233 тисячі 423,5 грн.

На оренду житла бюджет виділяє народному депутату 237 тисяч 900 грн на рік. Однак понад мільйон гривень на рік члени парламенту отримують на Фонд для оплати праці помічників-консультантів. Це 88 тисяч 418 грн на місяць.

Крім того, з бюджету виділяється 8000 грн на рік на відрядження помічників-консультантів у виборчі округи. По 167 гривень на місяць – на оплату утримання приміщень у виборчих округах.

Це далеко не всі цифри, що стосуються парламенту.