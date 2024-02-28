Незважаючи на війну, машинобудівники ДТЕК випускають вугільні комбайни

Машинобудівні підприємства ДТЕК Енерго виготовили перші два вугільні комбайни – прохідницький і очисний. Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.
"Ключове – що в складних умовах війни працівники заводів продовжують робити свій внесок в загальну справу. Підтримувати шахтарів та енергетиків, які в розпал опалювального сезону роблять усе можливе, щоб українці були зі світлом і теплом", – написав він у Фейсбуці.
На додаток до комбайнів за підсумками січня машинобудівники компанії виготовили та відремонтували 90 одиниць гірничо-шахтного обладнання, а також виробили 67 тисяч запчастин та комплектуючих.
"Цьогоріч завдання шахтарів незмінне – попри війну підтримувати видобуток вугілля на максимальному і достатньому рівні", – додав Салєєв.
Джерело: Кореспондент