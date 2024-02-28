Незважаючи на війну, машинобудівники ДТЕК випускають вугільні комбайни

"Ключове – що в складних умовах війни працівники заводів продовжують робити свій внесок в загальну справу. Підтримувати шахтарів та енергетиків, які в розпал опалювального сезону роблять усе можливе, щоб українці були зі світлом і теплом", – написав він у Фейсбуці.