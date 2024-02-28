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Незважаючи на війну, машинобудівники ДТЕК випускають вугільні комбайни
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Незважаючи на війну, машинобудівники ДТЕК випускають вугільні комбайни

22:30, 28 лют 2024
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Машинобудівні підприємства ДТЕК Енерго виготовили перші два вугільні комбайни – прохідницький і очисний. Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

"Ключове – що в складних умовах війни працівники заводів продовжують робити свій внесок в загальну справу. Підтримувати шахтарів та енергетиків, які в розпал опалювального сезону роблять усе можливе, щоб українці були зі світлом і теплом", – написав він у Фейсбуці.

На додаток до комбайнів за підсумками січня машинобудівники компанії виготовили та відремонтували 90 одиниць гірничо-шахтного обладнання, а також виробили 67 тисяч запчастин та комплектуючих.

"Цьогоріч завдання шахтарів незмінне – попри війну підтримувати видобуток вугілля на максимальному і достатньому рівні", – додав Салєєв.

Джерело: Кореспондент


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