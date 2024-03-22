Відомий блогер і військовий: "Стаття у FT -не стаття, а погроза"

Британська ділова газета Financial Times повідомила з посиланням на свої джерела ніби керівництво США зажадало від України припинити атаки на російські НПЗ, бо мовляв це викличе стрибок світових цін на нафту і на додачу Росія завдасть удар по енергетичний інфраструктурі країн Заходу.

Відомий блогер, а також військовий, який пише у Телеграм-каналі під псевдо Печера Дракона (редакції відоме прізвище та військове звання автора), виклав свою думку у своєму блозі.

Що я думаю про цю публікацію? По-перше, що це хрінь повна і безперечна. Дмитро Крапивенко (головний редактор часопису "Тиждень" - ред.) вже звернув увагу, що останнім часом публікації у Вашингтон Пост та Нью-Йорк Таймс [а тепер вже й у FT] стали нагадувати українські анонімні ТГ-канали. Приносять купу сенсацій які згодом не підтверджуються, і все це з опорою на "джерела".

Вже навіть пісенька ходить:

"Хто очолить Пентагон?

Пес Патрон! Пес Патрон!

Що нам все це принесло?

Джерело! Джарело!"

По-друге, я ніколи не повірю, що західні союзники не знали про підготовку таких атак БПЛА. А відтак, вони чудово уявляли наслідки, але не заважали. Зрозуміло?

Нарешті, по-третє. Удари наших БПЛА створили Росії дефіцит нафтопродуктів - вони ніяк не вплинули на експорт російської нафти. В умовах коли на експорт нафтопродуктів - заборона, очевидно, зменшити експорт нафти Росія не зможе. Їй категорично потрібні гроші.

Проте.

Правда й те, що Видання рівня WP, NYT та FT не видадуть новину, просто прочитану на паркані. Очевидно, їм згодовують інфу з рук джерел, в надійності яких видання не сумніваються. Тобто, хтось згодовує інфу самим джерелам. Може, цим кимось бути російська агентура? Відповім так - може, але це дуже недешево.

В публікації FT найбільш цікава деталь: це про удари по енергетичній інфраструктурі Заходу. На думку зразу спадає експорт нафти до Європи з Казахстану. Нагадую, у 2022 р. Кремль вже придумав "технічні проблеми" на нафтопроводах і пробував зупинити перекачку.

Коротше. Я вважаю, що ця стаття з'явилася не аби відкрити вимоги керівництва США до України - їх і не було, швидше за все.

Стаття в FT - це погроза країнам заходу, і звучить погроза так: "Припиніть атаки БПЛА на російські НПЗ, а то Росія вирубить перекачку нафти з Казахстану". Щось таке справді міг бовкнути в розмові хтось з американських чиновників у вигляді занепокоєння у приватній бесіді. Хтось з числа симпатиків Трампа...

Хтось бовкнув - хтось розповів FT...

Фокус в тому, що така погроза як меч - має два леза. Захід може злякатися. А може сказати: "Дожилися, Москва нашим економічним інтересам погрожує! Та ми зараз!"...

Припинення експорту з Казахстану ударити мусить в першу чергу по Європі. Так от не бачу я в Європі ніякого занепокоєння. Бачу зближення Британії і Франції проти Росії - прямо як перед Кримською війною, програною Росією вщент. Там, до речі, теж все почалося з того що Москва затіяла СВО проти Туреччини.