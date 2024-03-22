"Підтримати"
Тренди:
Новини
Відомий блогер і військовий: "Стаття у FT -не стаття, а погроза"
Як карати колаборантів: суспільство розділилося у думках
Колаборантки виїхали після деокупації Херсона і прикинулися переселенками
Часів Яр росіяни намагаються перетворили на маленький Бахмут
Росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на енергетичний сектор України
В Україні перейменували ще низку населених пунктів
Відомий військовий волонтер дядя Гриша з Херсона побував з місією у Львові
Кабмін схвалив Програму щодо розвитку і функціонування української мови
На Закарпатті вшанували 85 річницю прагнення жити у самостійній Україні
Уряд вкотре визначився з місцем Національного військового кладовища
На окупованих територіях Росією буде мобілізовано громадян України
Помер відомий український політик Геннадій Москаль
В Одесі все збільшується кількість жертв російської ракетної атаки
Українські письменники-фантасти номіновані на престижну британську премію
Кіберполіція попередила про шахрайство від імені супермаркетів
Всі новини
Війна / Вибір редакції / Думки

Відомий блогер і військовий: "Стаття у FT -не стаття, а погроза"

23:51, 22 бер 2024
0
Версія для друку

 

Британська ділова газета Financial Times повідомила з посиланням на свої джерела ніби керівництво США зажадало від України припинити атаки на російські НПЗ, бо мовляв це викличе стрибок світових цін на нафту і на додачу Росія завдасть удар по енергетичний інфраструктурі країн Заходу.

Відомий блогер, а також військовий, який пише у Телеграм-каналі під псевдо Печера Дракона (редакції відоме прізвище та військове звання автора), виклав свою думку у своєму блозі. 

Що я думаю про цю публікацію? По-перше, що це хрінь повна і безперечна. Дмитро Крапивенко (головний редактор часопису "Тиждень" - ред.) вже звернув увагу, що останнім часом публікації у Вашингтон Пост та Нью-Йорк Таймс [а тепер вже й у FT] стали нагадувати українські анонімні ТГ-канали. Приносять купу сенсацій які згодом не підтверджуються, і все це з опорою на "джерела". 

Вже навіть пісенька ходить:

"Хто очолить Пентагон? 
Пес Патрон! Пес Патрон!
Що нам все це принесло? 
Джерело! Джарело!" 

По-друге, я ніколи не повірю, що західні союзники не знали про підготовку таких атак БПЛА. А відтак,  вони чудово уявляли наслідки, але не заважали. Зрозуміло? 

Нарешті, по-третє. Удари наших БПЛА створили Росії дефіцит нафтопродуктів - вони ніяк не вплинули на експорт російської нафти. В умовах коли на експорт нафтопродуктів - заборона, очевидно, зменшити експорт нафти Росія не зможе. Їй категорично потрібні гроші.

Проте. 

Правда й те, що Видання рівня WP, NYT та FT не видадуть новину, просто прочитану на паркані. Очевидно, їм згодовують інфу з рук джерел, в надійності яких видання не сумніваються. Тобто, хтось згодовує інфу самим джерелам. Може, цим кимось бути російська агентура? Відповім так - може, але це дуже недешево. 

В публікації FT найбільш цікава деталь: це про удари по енергетичній інфраструктурі Заходу. На думку зразу спадає експорт нафти до Європи з Казахстану. Нагадую, у 2022 р. Кремль вже придумав "технічні проблеми" на нафтопроводах і пробував зупинити перекачку.

Коротше. Я вважаю, що ця стаття з'явилася не аби відкрити вимоги керівництва США до України - їх і не було, швидше за все. 

Стаття в FT - це погроза країнам заходу, і звучить погроза так: "Припиніть атаки БПЛА на російські НПЗ, а то Росія вирубить перекачку нафти з Казахстану". Щось таке справді міг бовкнути в розмові хтось з американських чиновників у вигляді занепокоєння у приватній бесіді. Хтось з числа симпатиків Трампа... 

Хтось бовкнув - хтось розповів FT... 

Фокус в тому, що така погроза як меч - має два леза. Захід може злякатися. А може сказати: "Дожилися, Москва нашим економічним інтересам погрожує! Та ми зараз!"... 

Припинення експорту з Казахстану ударити мусить в першу чергу по Європі. Так от не бачу я в Європі ніякого занепокоєння. Бачу зближення Британії і Франції проти Росії - прямо як перед Кримською війною, програною Росією вщент. Там, до речі, теж все почалося з того що Москва затіяла СВО проти Туреччини.


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще