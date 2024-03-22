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Війна / Суспільство / Кримінал

Як карати колаборантів: суспільство розділилося у думках

23:35, 22 бер 2024
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Більшість респондентів (52%) підтримують запровадження кримінальної відповідальності за будь-яку співпрацю з окупаційною адміністрацією, тоді як 47% підтримують покарання лише за співпрацю, що призвела до тяжких наслідків та злочинів.

 Більшість респондентів у соціологічному дослідженні групи "Рейтинг" підтримують безстрокове покарання за співпрацю з окупаційними адміністраціями - у вигляді позбавлення права займати державні посади та вести господарську діяльність.

52% опитаних у рамках дослідження в контексті "російської збройної агресії" вважають, що кримінальній відповідальності підлягає будь-яка співпраця з окупаційними адміністраціями, 47 % — лише та, яка призвела до тяжких наслідків та злочинів.

Відношення респондентів до питань "колабораційної діяльністі" в опитуванні соціологічної групи "Рейтинг" виявило також наступні висновки:

Найчастіше до колабораційної діяльності опитані відносили перебування на керівних посадах в органах окупаційної влади (50 %), військову службу в лавах окупаційних збройних сил (47 %), участь в організації т.з виборів та референдумів (46 %), службу в правоохоронних, судових органах (32 %).

А також перебування на будь-яких посадах в органах окупаційного місцевого самоврядування.

Більшість (66 %) респондентів вважають, що за взаємодію з окупаційною владою необхідно обмежувати у зайнятті певних посад. Четверта частина вважають доречним застосування штрафу; 20 % опитаних виступають за обмеження участі в громадському житті.

Має бути безстроковим на думку 66 % опитани, покарання за співпрацю з окупаційними адміністраціями, - йдеться про позбавлення права займати державні посади, чи вести господарську діяльність. Лише 30 % вважають, що воно має бути обмеженим у часі.

61 % респондентів вважає, що ступінь та некримінальні форми покарання за колабораційну діяльність має визначати суд. Близько чверті вважають, що такі рішення мають приймати місцеві органи влади; жителі громади безпосередньо, більше 20% - постраждалі та їхні родичі.

Джерело: УНН


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