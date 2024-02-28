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Бізнес / Транспорт

Укрзалізниця працює майже без запізнень поїздів - краще, ніж в Європі

21:54, 28 лют 2024
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За підрахунками національного оператора залізничних пасажирських перевезень, 94% поїздів “Укрзалізниці” у внутрішньому сполученні прибувають за графіком. Середня вчасність відправки поїздів становить 97%. Ці показники розраховані з початку поточного року.

“Незважаючи на те, що в країні триває повномасштабна війна, абсолютна більшість українських поїздів відправляються та прибувають у точній відповідності до розробленого розкладу”, – зазначають в “Укрзалізниці” 

За межами країни точність руху поїздів значно менша.

З урахуванням міжнародних сполучень, показник вчасності руху є нижчим –  88%. В “Укрзалізниці” пояснюють це необхідністю очікування, наприклад коли українські поїзди в Перемишлі або Чопі очікують на прибуття поїздів країн ЄС з українцями. “В таких випадках диспетчери всіх залучених залізниць обмінюються інформацією та координують необхідний для пересадки час затримки”, – уточнюють в офіційному пресрелізі залізничного перевізника. 

Так, наприклад, 27 лютого через спізнення на 3 години чеського рейсу з Праги, Укрзалізниця свідомо затримала на 1,52 години відправлення рейсу №706 Перемишль - Київ. Поїзд дочекався 135 пасажирів на пересадку.

Раніше повідомлялось, що сервіс повернення грошей за квитки, який раніше працював лише в касах і для чого потрібно було писати паперову заяву та очікувати у черзі, тепер переведено у цифрову форму. Для цього потрібно скористатись спеціальним сайтом “Укрзалізниці” та сервісом “Дія”. Цифровізований процес потребує лише електронної версії заяви.

Джерело: ZN,UA


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