Укрзалізниця працює майже без запізнень поїздів - краще, ніж в Європі

За підрахунками національного оператора залізничних пасажирських перевезень, 94% поїздів “Укрзалізниці” у внутрішньому сполученні прибувають за графіком. Середня вчасність відправки поїздів становить 97%. Ці показники розраховані з початку поточного року.

“Незважаючи на те, що в країні триває повномасштабна війна, абсолютна більшість українських поїздів відправляються та прибувають у точній відповідності до розробленого розкладу”, – зазначають в “Укрзалізниці”

За межами країни точність руху поїздів значно менша.

З урахуванням міжнародних сполучень, показник вчасності руху є нижчим – 88%. В “Укрзалізниці” пояснюють це необхідністю очікування, наприклад коли українські поїзди в Перемишлі або Чопі очікують на прибуття поїздів країн ЄС з українцями. “В таких випадках диспетчери всіх залучених залізниць обмінюються інформацією та координують необхідний для пересадки час затримки”, – уточнюють в офіційному пресрелізі залізничного перевізника.

Так, наприклад, 27 лютого через спізнення на 3 години чеського рейсу з Праги, Укрзалізниця свідомо затримала на 1,52 години відправлення рейсу №706 Перемишль - Київ. Поїзд дочекався 135 пасажирів на пересадку.

Раніше повідомлялось, що сервіс повернення грошей за квитки, який раніше працював лише в касах і для чого потрібно було писати паперову заяву та очікувати у черзі, тепер переведено у цифрову форму. Для цього потрібно скористатись спеціальним сайтом “Укрзалізниці” та сервісом “Дія”. Цифровізований процес потребує лише електронної версії заяви.

Джерело: ZN,UA