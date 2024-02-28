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Суспільство / Кримінал / IT-кримінал

Обережно: шахраї в інтернеті

23:30, 28 лют 2024
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Шахраї існують у будь-який час, але зараз, підчас війни, вони особливо активізувалися. Нині, коли люди хочуть чи заробити в інтернеті, чи вивчити щось, пов'язане з новітніми технологіями, чи просто знайти роботу, їх легше і обдурити. 

В Україні шахраї можуть пропонувати здати в оренду не тільки сторінку в соціальних мережах, а й акаунти на інших інтернет-ресурсах. Йдеться, наприклад, на сайті OLX.

Такий "орендар" просить розмістити від імені власника акаунту оголошення про продаж товару, але для спілкування щодо товару просить зазначати шахрайський номер телефону та уточнювати всі деталі через Viber. Про це попередили експерти Безоплатної правничої допомоги

Як працює схема?

Потенційні покупці, які пишуть на Viber, надсилають шахраю передплату за товар, який потім не отримують.

Так шахраї реалізують схему шахрайства від чужого імені. Власник акаунту не лише втрачає акаунт і не отримує гроші за його використання, а й фактично стає співучасником шахрайства, хоч і несвідомо. Водночас потенційні покупці втрачають гроші, які передплатили за товар.

Як вберегтися

 Не погоджуйтеся на пропозиції здати акаунт в оренду.

Повідомляйте про будь-які підозрілі ситуації адміністрації сайту.

Обговорюйте деталі угоди лише в чаті торговельного майданчика або використовуйте його застосунок!

 Джерело: Безоплатна правнича допомога 


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