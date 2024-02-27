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Прихильники Росії на Київщині святкували повноліття з кадирівськими гаслами та пострілами
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Суспільство / Кримінал / Війна

Прихильники Росії на Київщині святкували повноліття з кадирівськими гаслами та пострілами

22:54, 27 лют 2024
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Розпочато розслідування за фактом хуліганських дій молодиків з Київщини, які вигукували гасла "кадирівців" і стріляли в повітря, повідомляє офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 26 лютого 2024 року в одному з Тelegram-каналів було опубліковано відеозапис, у якому зафіксовано, як на Київщині компанія молодиків святкувала повноліття одного з них. Вони вигукували гасла держави-агресора, а 18-річний хлопець стріляв у повітря.

Служба безпеки та Нацполіція встановили особи та місцеперебування усіх учасників події, мешканців Київщини, які поширили відео на підтримку країни-агресора. Мова йде про шістьох місцевих жителів віком від 17 до 21 року, повідомила СБУ.

 Юнака, що стріляв, затримано, тривають слідчі дії. Під час обшуків у його помешканні в Києві виявлено мобільний телефон, на який він записував ворожі гасла. Також в оселі молодика знайдено та вилучено зброю, з якої він стріляв під час вечірки.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

 Як раніше повідомлялося, за інформацією партизанського руху "Атеш", зосереджені на півдні України кадирівці тероризують мешканців тимчасово окупованого Токмака Запорізької області та  "віджимають" магазини у місцевих жителів під загрозою життю.

Джерело: ZN,UA

 


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