Прихильники Росії на Київщині святкували повноліття з кадирівськими гаслами та пострілами

Розпочато розслідування за фактом хуліганських дій молодиків з Київщини, які вигукували гасла "кадирівців" і стріляли в повітря, повідомляє офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 26 лютого 2024 року в одному з Тelegram-каналів було опубліковано відеозапис, у якому зафіксовано, як на Київщині компанія молодиків святкувала повноліття одного з них. Вони вигукували гасла держави-агресора, а 18-річний хлопець стріляв у повітря.

Служба безпеки та Нацполіція встановили особи та місцеперебування усіх учасників події, мешканців Київщини, які поширили відео на підтримку країни-агресора. Мова йде про шістьох місцевих жителів віком від 17 до 21 року, повідомила СБУ.

Юнака, що стріляв, затримано, тривають слідчі дії. Під час обшуків у його помешканні в Києві виявлено мобільний телефон, на який він записував ворожі гасла. Також в оселі молодика знайдено та вилучено зброю, з якої він стріляв під час вечірки.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

Як раніше повідомлялося, за інформацією партизанського руху "Атеш", зосереджені на півдні України кадирівці тероризують мешканців тимчасово окупованого Токмака Запорізької області та "віджимають" магазини у місцевих жителів під загрозою життю.

Джерело: ZN,UA