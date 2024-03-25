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Депутатки від "Слуг народу" хочуть давати довічне всім, хто щось казатиме без погодження

23:43, 25 бер 2024
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Депутатки від "Слуги народу" Галина Третьякова та Мар’яна Безугла внесли законопроєкт про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах без надання на те повноважень та погоджень.

Про це говориться в : законопроєкті 11104 про внесення змін до Кримінального кодексу

 Позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна пропонують карати за привласнення державних функцій. Зокрема, йдеться про представлення України в умовах війни на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами іноземних держав, міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов, інших форм спілкування без надання на те повноважень та погоджень.

Як вказують авторки, цей законопроєкт є складовою законопроєкту "Про спеціальні місії України" 11103, який розроблено з метою захисту інтересів України, шляхом консолідації і єдності представників України у питаннях зовнішньої діяльності, та має розглядатися одночасно з ним.

 "Наші друзі та міжнародні партнери з перших днів воєнного стану засуджують військові дії РФ та надають безпрецедентну підтримку народу України. Проте, незважаючи на таку згуртованість та спільну протидію агресії РФ, мають місце випадки вчинення ганебними "громадянами України" дій направлених на отримання власних привілеїв за рахунок державних інтересів, шляхом привласнення державних функцій", вважають депутатки.

Одіозна депутатка Безугла "прославилася" справжнім цькуванням генерала Залужного. Третьякова свого часу заявила про зловживання пільгами, коли люди народжують дітей "низької якості" заради соцвиплат.. Тепер ці депутатки роблять все, щоб країна перетворювалася у авторитарну державу. 


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