Скандальний законопроєкт Безуглої та Третьякової відкликано, але резонанс він отримав

Як відомо, депутатки від "Слуги народу" Третьякова і Безугла внесли законопроєкт про кримінальне покарання аж до довічного ув'язнення за "привласнення державних функцій без надання на те повноважень і погоджень., який викликав обурення і українському суспільстві і навіть поза його межами. І хоча на цей час одіозні "законодавиці" вже відкликали свій закон для "дообпрацювання", зрозуміло, що ця драконівська норма, склепана за найгіршими тоталітарними зразками, варта широкого обговорення. Отже, продовжимо.

Нагадаємо, відповідний законопроєкт 11104 про внесення змін до Кримінального кодексу 20 березня зареєстрували у Верховній Раді народні депутатки, обрані від фракції "Слуга Народу", Галина Третьякова та Мар’яна Безугла, і він був присутній на сайті Верховної Ради.

Як зазначають авторки, цей законопроєкт є складовою законопроєкту 11103 "Про спеціальні місії України", який розроблено з метою захисту інтересів України шляхом консолідації і єдності представників України у питаннях зовнішньої діяльності та має розглядатися одночасно з ним.

Прийняття змін до КК зумовлене захистом національних інтересів та безпеки України в цілому. Адже, на думку авторок, іноді громадяни України вчиняють дії, направлені на отримання власних привілеїв коштом державних інтересів, шляхом привласнення державних функцій. І ці дії шкодять суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України, а також економічній та інформаційній безпеці України.

Привласнення непритаманних державних функцій є злочином проти основ національної безпеки України і потребує, на думку депутаток, забезпечення максимального та справедливого покарання. Отже, пропонується доповнити Кримінальний кодекс нормою щодо криміналізації представлення інтересів України неуповноваженими на те особами.

А саме до КК додається стаття 111-3 "Привласнення державних функцій", за якою:

Привласнення громадянином України державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами чи агентами іноземних держав, а також представниками міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування без надання на те повноважень та погоджень у визначеному законом порядку - караються позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, - караються позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.

На таку законодавчу ініціативу відреагувала євродепутатка Віола фон Крамон, передає Еспресо.

"Вона серйозно? Законодавець у Верховній Раді вносить проєкт законів, щоб робити що? Провокувати?" - написала євродепутатка.

Вона зазначила, що сподівалася, що у Києві буде мати справу з більш дорослими колегами:

"Дуже дивно читати ці історії від когось з правлячої партії, коли ми фактично намагаємося відкрити переговори про вступ з ЄС. Ці ініціативи, звичайно, не дуже допоможуть, якщо почати відкрито дискредитувати та обмежувати роботу організацій громадянського суспільства в Україні законом".

Пост Віоли фон Крамон став відповіддю на своєрідне виправдання, яке Безугла розмістила на своїй сторінці у фейсбук 26 березня.

Німецька ж депутатка наголосила, що

"...такі ініціативи не дуже допоможуть (вступові до ЄС - ред.) , "якщо ви починаєте законодавчо відверто дискредитувати та обмежувати роботу громадських організацій в Україні".

Між тим, депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла.написала у Фейсбуці, що ніхто скандальний законопроєкт, у якому пропонували посилити відповідальність за використання фейкових аккаунтів у соцмережах для поширення неправдивої інформації, розглядати не збирається, він є своєрідним законодавчим «спамом». Вона назвала ініціативу "законопроєктною провокацією" та "тестом на політичну дискусію", посилаючись на законодавство США.

Чим керувалися "законодавиці", висуваючи такий проєкт, відповісти важко. Може, тим, що українці не додивляться, і проєкт можна буде просунути?