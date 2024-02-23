З 1 березня пенсіонерам індексують пенсії. Як саме?

Із 1 березня в умовах повномасштабної війни українським пенсіонерам, згідно з законом, проіндексують пенсії. Уряд ухвалив таке рішення 23 лютого. За прогнозами, у середньому після індексації пенсії зростуть на 322 гривні, при тому, що знову встановлено фіксований максимальний показник збільшення – 1500 грн.

Кому нараховуватимуть індексацію і від чого залежить її розмір - дані опублікував Укрінформ.

ХТО І СКІЛЬКИ ОТРИМАЄ

Завдяки індексації для понад 10 млн громадян з 1 березня пенсії підвищаться на 8 відсотків, повідомляє Мінсоцполітики. Профільне відомство пояснює, що процентне відношення вираховували, беручи до уваги офіційні показники розвитку економіки у 2023 році. Інфляцію мали 5,1%. А зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, – 7% (14 308 грн 46 копійок – у 2023 році і 13 376 гривень 21 копійка – у 2022 році).

За урядовими прогнозами, у середньому після індексації пенсії зростуть на 322 грн. Середня пенсія в країні зросте з 5 395 грн до 5 717 грн.

Мінсоцполітики зауважує, що під час війни уряд має право взагалі не проводити індексацію. Проте, у 2024 році вдруге поспіль індексуються найнижчі пенсії – чого не робили раніше, до повномасштабної війни.

Нагадаємо, що на початок нинішнього року, за статистикою, загальна чисельність пенсіонерів серед українців – 10 млн 516 тисяч 537. Кому саме індексуватимуть пенсії? Відповідно до прийнятої постанови КМУ, з 1 березня проіндексують пенсії 9,5 млн цивільних пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах. Друга категорія, яка матиме збільшення, – 596 тисяч пенсіонерів силових відомств. І третя – 97,8 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала в результаті каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Пенсіонери силових відомств – це ті, кому пенсії призначали за законом №2262 “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. Мова про військовослужбовців (окрім строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу з органів внутрішніх справ, Національної поліції, посадовців начальницького складу в Національному антикорупційному бюро України, Службі судової охорони і в державній пожежній охороні, службі в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, в органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби України.

Також буде з 1 березня проіндексовано на 8 відсотків пенсії 20,8 тисячі науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування. Минулого року таку доплату вони отримували з 1 липня.

Як і раніше, з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. На сьогодні це, за даними Мінсоцполітики, 654 тисячі осіб. Таке підвищення враховує оновлений страховий стаж, якщо від попереднього перерахунку минуло 2 роки.

КОЖНОМУ ІНДЕКСАЦІЯ ПРОВОДИТЬСЯ ІНДИВІДУАЛЬНО

Як і минулого року, Кабінет міністрів України знову запровадив тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. Він залишається тим же – 1,5 тис. грн, незалежно від категорії.

Урядовці вважають, що таке обмеження дає змогу більш справедливо розподілити наявний фінансовий ресурс на здійснення індексації та забезпечити підвищення пенсій для громадян, які отримують найменші виплати. При цьому, за будь-яких розрахунків, підвищення пенсій становитиме не менш як 100 грн.

“Кожній людині індексація проводиться індивідуально територіальним управлінням Пенсійного фонду. Для обчислення індексації важливі кілька показників, – розповідає юрист “Мережі права” Андрій Дзісь. – Береться показник середньої заробітної плати по Україні за попередні три роки перед призначенням пенсії. Також вираховують індивідуальний показник заробітку конкретної людини (для цього беруть найвигіднішу фінансово п’ятирічку). Середня зарплата ділиться на середню по Україні – отримуємо ще один коефіцієнт. Він помножується на коефіцієнт страхового стажу.

Щоб зайве не заплутати, резюмуємо узагальнено: чим більше людина отримувала – тим більшою буде її індексація. Чим більший страховий стаж має, тим більшим буде основний розмір пенсії, який теж впливає на індексацію. Якщо б уряд не встановлював обмежень, то максимальна індексація могла би сягати і 2-2,5 тис. грн”.

Мінімальні доплати у 2023 році отримували ті, хто вийшов на пенсію після 2020 року. Їм додавали +100 грн. “Уряд так вирішив, бо показник середньої заробітної плати у них більший, ніж у решти, – констатує юрист. – У 2022-ому їм додавали по 135 грн”.

Володимир Максимчук, очільник управлінням соціального страхування і пенсійного забезпечення Федерації профспілок України зазначив: “У нас дуже низький рівень пенсійного забезпечення. Індексація, звичайно, покращує матеріальний стан пенсіонерів. Але будь-яке підвищення залежить від того, як надходять кошти до системи соціального страхування і Пенсійного фонду. На жаль, небагато отримують додатково ті, у кого низький розмір пенсії. Для тих, у кого більший, – щомісяця близько 10 відсотків вже є суттєвими”.

Однак пенсіонери під час Великої війни навіть із найменших пенсій примудряються задонатити кошти на потреби ЗСУ – тільки би пошвидше перемогти ворога.