Уряд вкотре визначився з місцем Національного військового кладовища

Кабінет міністрів затвердив, що Національне військове меморіальне кладовище буде розташоване поблизу селища Гатне, що межує з Києвом. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, для цього уряд офіційно визначив дві ділянки у Гатненській громаді Фастівського району Київської області.

Нагадаємо, 2 травня 2023 року Верховна Рада ухвалювала рішення про створення Національного військового меморіального кладовища. Його планували розташувати в Дніпровському районі Києва, в Биківні. Але президент Володимир Зеленський так і не підписав відповідний закон.

У серпні 2023 року уряд затвердив реалізацію експериментального проєкту з будівництва кладовища у селищі Гатне. Однак рідні загиблих героїв були проти такого рішення.

На початку грудня 2023 року Рада підтримала законопроєкт щодо будівництва та експлуатації Національно військового меморіального кладовища, який передбачає, що місце розташування кладовища має визначати Кабмін. Загалом на створення цього кладовища виділили 515 мільйонів гривень.