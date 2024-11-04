На тлі важкої війни все частіше з'являються новини про якісь "таємні перемовини", про політичні діалоги, про пошук можливостей для завершення війни - на умовах збереження Україною територіальної цілісності. Безкінечною війна не буває, але вона не повинна бути на винищення або на здачу країни. Україна не може підкорятися ворогу, але як зберегти людей і суверенітет? І що робити далі?

Колишній президент України Леонід Кучма, відповідаючи на питання видання Інтерфакс-Україна про можливість економічних зв'язків з Росією після закінчення війни, зазначив, що вони не тільки можливі, але й необхідні:

"Інакше як ми отримуватимемо репарації?" - проголосив Кучма, додавши, що інших зв'язків може і не бути - він їх "не може уявити", але якщо політичні взаємини визначаються ідеологією і історією, то економічні - географією і геологією.

"За всіх умов Росія залишиться з нами поруч географічно. І в надрах Росії залишиться, як я часто говорю, уся таблиця Менделєєва. Тож, здавалося б, географія і геологія закликають нас не зарікатися від перспектив економічної взаємодії з Росією. Але ми ніколи не забудемо історію, особливо найсвіжішу. І я не вірю, що поміняється ідеологія Росії, якщо докорінно не зміниться сама Росія", - сказав Кучма.

Він зауважив, що Росія має пройти складний процес деімперіалізації, так само, як після Другої світової процес денацифікації пройшла Німеччина.

"Після Другої світової війни німці пройшли через денацифікацію - справжню, а не ту, про яку, не розуміючи значення цього слова, любить говорити Путін. І лише після цього німці, усвідомивши жах свого дванадцятирічного затьмарення розуму, покаялися. Покаялися щиро і назавжди, і зараз Німеччина - знову велика європейська країна з високою культурою та гуманістичною мораллю. Аналогічно Росія має пройти процес деімперіалізації", - сказав колишній президент України.

Але, схоже, навіть сам Кучма мало вірить у те, що Росія зможе змінитися. І навіть обережні припущення, що вона цього захоче, важко уявити, саме тому між Україною і Росією розверзлася така прірва, яку подолати буде дуже складно, або й неможливо.

"Світ ще може змусити ядерну державу відмовитися від агресії проти сусідів, але він не може змусити її поміняти свою власну агресивну імперську психологію, якщо вона сама цього не захоче. А без цього Росія залишиться величезною територією з населенням, яке з готовністю дало одурманити себе наркотиком імперської агресії, встигло скуштувати крові і, схоже, її смак йому сподобався. Ви можете уявити собі торгівлю і економічну кооперацію з агресивною країною та народом, які одного разу вже спробували знищити вас і при нагоді «могут повторіть»? Я - не можу", - підсумував свою думку Кучма.

Нагадаємо, нещодавно вийшло друге, доповнене, видання книги Леоніда Кучми "Україна - не Росія".