МСЕК буде ліквідовано до кінця нинішнього року - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, що вводить у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. МСЕК буде ліквідовано до 31 грудня 2024 року.

Це рішення стало відповіддю на численні випадки оформлення фальшивих інвалідностей серед посадовців. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Згідно з рішенням, протягом семи днів Міністерство охорони здоров'я разом із Державним бюро розслідувань, Службою безпеки України, Національною поліцією та військовими адміністраціями зобов’язані сформувати робочі групи для перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій стосовно інвалідності посадових осіб.

Після цього протягом трьох місяців Кабінет міністрів має підготувати доповідь про результати перевірки рішень МСЕК та, у разі виявлення необґрунтованих рішень, ініціювати їхній перегляд і повідомити правоохоронні органи.

Протягом двох тижнів Кабмін повинен забезпечити, щоб МОЗ разом із Мінцифрою підготували план цифровізації всіх етапів роботи МСЕК, який буде подано на розгляд уряду.

Кабінету міністрів також доручено спільно з Пенсійним фондом, ДБР, Національною поліцією та СБУ провести аудит нарахувань пенсійних виплат інвалідам серед посадових осіб протягом тижня.

Протягом місяця уряд повинен подати законопроєкт, розроблений з МОЗ, який впровадить нову систему оцінювання осіб з обмеженими можливостями. Цей законопроєкт також передбачає ліквідацію МСЕК до 31 грудня 2024 року.

Крім того, разом із Мінсоцполітики буде представлено законопроєкт для перегляду системи нарахувань пенсійних виплат державним службовцям з метою забезпечення справедливості.

У співпраці з Офісом генерального прокурора буде підготовлено законопроєкт, що унормовує порядок нарахування зарплат і пенсій працівникам прокуратури України, а також містить соціальні гарантії для осіб з інвалідністю в цій сфері. Заплановано проведення повторних перевірок рішень МСЕК щодо інвалідності прокурорів.

Окрім того, уряд має протягом місяця опрацювати питання внесення змін до нормативно-правових актів щодо перетинання кордону колишніми посадовцями з інвалідністю, визначивши перелік документів для перевірки.

Зазначимо, що після засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський заявив, що має бути політична відповідальність генерального прокурора Андрія Костіна. Після цього останній подав у відставку.

Раніше стало відомо, що майже всі прокурори Хмельницької області мають інвалідність другої групи, яку їм "поставила" скандальна глава обласної МСЕК Тетяна Крупа. Прокурори з такою інвалідністю продовжують отримувати від держави пенсії – часом сотні тисяч гривень на рік.

Після цього журналісти дослідили декларації про доходи керівництва регіональних прокуратур та склали рейтинг обласних прокурорів, які отримують найбільші пенсії. Подекуди на одного такого "пенсіонера" з бюджету витрачається понад мільйон гривень на рік. Більшість із прокурорів пенсійні виплати почали отримувати у 38-42 роки, а "рекордсмен" уперше задекларував пенсію у віці 36 років.