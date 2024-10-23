Генеральний прокурор України подав у відставку на тлі корупційних скандалів

Генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку на тлі скандалів з отриманням інвалідності прокурорами. Він написав написав у Телеграмі, повідомляє Офіс Генпрокурора:



"Президент України сьогодні провів засідання РНБО щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів.

Зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження.

Багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України.

Вважаю абсолютно правильною позицію Президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність. У тому числі, політична відповідальність.

Я вдячний Президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора".

Нагадаємо. що раніше видання «Цензор.НЕТ» зробило публікацію, у якій поіменно назвали 49 посадовців керівництва Хмельницької обласної прокуратури, що мають інвалідність другої групи. Рішення про це ухвалювала нібито головна лікарка медико-соціальної експертної комісії Тетяна Крупа.