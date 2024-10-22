РНБО прийняв низку рішень щодо ситуації з МСЕК та реорганізації служби

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки та оборони України щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадовців з отриманням інвалідності.

Про це він повідомив у соцмережах.

Зеленський оголосив, що РНБО визначила перелік рішень, «які повернуть справедливість», а він затвердив їх указом. Йдеться про:

цифровізацію процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій;

реальну перевірку декларацій членів МСЕК;

перевірку й перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців;

аудит відповідних пенсійних нарахувань;

законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні;

перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів.

Також Зеленський доручив премʼєр-міністру Денису Шмигалю розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема відповідних міністерств. Зокрема наголосив, що потрібні кадрові рішення.

«Також повинна бути й політична відповідальність Генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України», — написав президент.

А за кілька хвилин стало відомо, що генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку.

4 жовтня правоохоронці викрили керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, а також її сина Олександра Крупу — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні на мільйони доларів.

Згодом «Цензор.НЕТ» написав, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну корупційну схему керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, адже були її співучасниками. Так, десятки прокурорів, серед яких і обласний прокурор, змогли оформити інвалідність.

Після цього керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник звільнився з посади за власним бажанням.

На тлі цього скандалу правоохоронці взялися за перевірки посадовців Хмельниччини та працівників МСЕК. Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки Хмельницької МСЕК про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним. А президент Володимир Зеленський призначив засідання РНБО щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями й пообіцяв реакцію на різних рівнях.

Джерело: Громадське