"Підтримати"
Тренди:
Новини
КНДР заявила про 1,4 мільйона добровольців, які записалися цього тижня "воювати проти ворогів"
В Україні міняються правила дорожнього руху і обмежується швидкість
У очільниці Хмельницької МСЕК крім $6 млн готівкою знайшли ще $590 тисяч на рахунках у Польщі ЭКСКЛЮЗИВ
Пес Патрон разом з "Укрпоштою" допоміг придбати машину розмінування для Чернігівщини
У Вікіпедії пройде тиждень української мови - можна долучитися
На Волині засудили до 15 років ув'язнення чоловіка, який збирав інформацію про військових
Вперше за сім років Південна Корея провела навчання з ракетою Taurus
НАТО проведе щорічні ядерні навчання Steadfast Noon - у Кремлі занервували
Гетманцев хоче, щоб військові платили військовий податок 5%
Шведський міністр оборони у Польщі згадав про Україну
У Чорнобильському заповіднику сталося рідкісне явище - його помітили науковці
Життя дивовижне: у Києві по Дніпру проплив багатоповерховий будинок
Мінсоцполітики запустило Соціальний портал - тепер можна спілкуватися с УСЗН віддалено
Фінляндія пропонує розмістити штаб НАТО у 105 км від кордону з Росією
Покрова, хвилина мовчання, Вугледар...
Всі новини
Корупція / Хмельницький

У очільниці Хмельницької МСЕК крім $6 млн готівкою знайшли ще $590 тисяч на рахунках у Польщі

20:51, 15 жов 2024
6
Версія для друку

 

Поки одні українці з останніх сил донатять на ЗСУ, віддаючи гроші зі свої зарплат і пенсій, заробок інших досягає захмарних висот. Але отримуються такі доходи не старанною працею.

У кримінальному провадженні за підозрою голові Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі з’явилися нові подробиці. Про це інформує судовий реєстр.

У тексті ухвали Печерського райсуду щодо арешту посадовиці мовиться про заощадження Крупи у закордонних банках, котрі не були відображені в електронній декларації за 2023 рік.

Зокрема мова про 590 тис. доларів, які Крупа перерахувала на рахунок польського банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki). Відповідну квитанцію від 26 жовтня 2022 року слідчі ДБР знайшли під час обшуку квартири голови МСЕК на початку жовтня 2024 року.

Окрім того, згідно з даними слідства, чоловік підозрюваної Володимир Крупа також зберігав кошти у польських банках. Загалом нараховано 11,3 тис. євро і 1,2 млн доларів. 

Нині ж голова МСЕК має пояснити походження близько 137 млн грн, які виявлено у квартирі посадовиці, але не відображено у її декларації.

Наразі сторона захисту оскаржує ухвалу про взяття під варту Тетяни Крупи. Розгляд відбудеться 17 жовтня в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, 4 жовтня стало відомо, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині та її родичів виявили під час обшуків $6 млн готівкою та багато інших активів. ЗМІ дізналися, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою від Слуги народу в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласного МСЕК Крупа працює з 2008 року.

А 7 жовтня суд арештував Тетяну Крупу із можливісю вийти під заставу у 500 млн гривень.

Джерело: Кореспондент, Главком


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Фото / Київ
20-08-2024, 22:18
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще