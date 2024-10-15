У очільниці Хмельницької МСЕК крім $6 млн готівкою знайшли ще $590 тисяч на рахунках у Польщі

Поки одні українці з останніх сил донатять на ЗСУ, віддаючи гроші зі свої зарплат і пенсій, заробок інших досягає захмарних висот. Але отримуються такі доходи не старанною працею.

У кримінальному провадженні за підозрою голові Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі з’явилися нові подробиці. Про це інформує судовий реєстр.

У тексті ухвали Печерського райсуду щодо арешту посадовиці мовиться про заощадження Крупи у закордонних банках, котрі не були відображені в електронній декларації за 2023 рік.

Зокрема мова про 590 тис. доларів, які Крупа перерахувала на рахунок польського банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki). Відповідну квитанцію від 26 жовтня 2022 року слідчі ДБР знайшли під час обшуку квартири голови МСЕК на початку жовтня 2024 року.

Окрім того, згідно з даними слідства, чоловік підозрюваної Володимир Крупа також зберігав кошти у польських банках. Загалом нараховано 11,3 тис. євро і 1,2 млн доларів.

Нині ж голова МСЕК має пояснити походження близько 137 млн грн, які виявлено у квартирі посадовиці, але не відображено у її декларації.

Наразі сторона захисту оскаржує ухвалу про взяття під варту Тетяни Крупи. Розгляд відбудеться 17 жовтня в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, 4 жовтня стало відомо, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині та її родичів виявили під час обшуків $6 млн готівкою та багато інших активів. ЗМІ дізналися, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою від Слуги народу в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласного МСЕК Крупа працює з 2008 року.

А 7 жовтня суд арештував Тетяну Крупу із можливісю вийти під заставу у 500 млн гривень.

Джерело: Кореспондент, Главком