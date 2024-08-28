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"Торбинка безпеки" для українського школярика
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Війна / Освіта

"Торбинка безпеки" для українського школярика

21:01, 28 сер 2024
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Перше вересня вже зовсім поруч. І уже понад два роки українські школярики навчаються у дуже важких умовах. Все ж, попри все, діти навчатимуться - онлайн, офлайн - неважливо, але знання вони повинні отримувати. Але батькам треба потурбуватися про безпеку своєї дитини.

З огляду на війну, крім форми, зошитів, ручок тощо, школярам потрібно потрібно зібрати ще й "торбинку безпеки". 

Якою вона має бути?

Торбинка має бути легкою, адже дитина носитиме її із собою. У ній обов’язково має бути:

🔹пляшка питної води;
🔹ліхтарик;
🔹записка з ПІБ дитини;
🔹контактні дані батьків і найближчих родичів (імена, телефони, адреси). 

Доречними будуть також:

🔹улюблена іграшка або книжка;
🔹поживні батончики або снеки;
🔹маленький ліхтарик;
🔹індивідуальна маска та ліки, які дитина регулярно вживає (бажано написати, що й коли саме необхідно випити).

Потрібні також телефон і заряджений павербанк. Можна покласти змінну білизну. 

Українські виробники пропонують вже готові варіанти за 300-1600 грн. Однак воду, їжу, інформаційну картку й особисті ліки батькам доведеться покласти самостійно.

Джерело: ZN,UA


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