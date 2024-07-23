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Війна / Суспільство

На Київщині другокласник запобіг вибуху гранати, повідомивши про пристрій дорослим

23:14, 23 лип 2024
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На Київщині 8-річний Віктор, учень другого класу, запобіг можливому вибуху, повідомивши дорослих про небезпеку.

Він прямував дорогою додому, коли побачив у траві круглий предмет, схожий на яблуко. Насправді ж "фрукт" виявився небезпечною гранатою.

Хлопчик не розгубився та відразу зрозумів, що знахідка є вибухонебезпечною. Про неї він розповів сусідам і батькам, які зателефонували до рятувальників та поліції, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Такий випадок не залишився повз уваги рятувальників: вони подякували Віктору за пильність та правильні дії і подарували незмінний символ ДСНС – іграшку пса Патрона, девіз якого знають усі школярі: "Не підходь, не чіпай, дзвони 101", – розповіли у службі порятунку.

У ДСНС закликають, у разі виявлення боєприпасу не варто панікувати. Слід одразу зателефонувати до оперативних служб та надати інформацію про характерні ознаки – місце розташування, дату, час, а також уточнити, хто знайшов вибухонебезпечний предмет.

Категорично заборонено його торкатися, знешкоджувати чи здійснювати будь-які дії самостійно, аби не спровокувати вибух.

Повідомити про знаходження вибухонебезпечного предмету можна за телефонами:

102 – у разі виявлення підозрілого об’єкта;
101 – у разі виявлення боєприпасу.

Джерело: Українська правда


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