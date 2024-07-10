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Мінюст США знайшов у мережі Х тисячі проросійських ботів на основі штучного інтелекту

21:33, 10 лип 2024
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Міністерство юстиції США спільно з міжнародними партнерами, викрило мережу майже тисячі акаунтів у X (раніше відомий як Twitter), котрі використовували штучний інтелект для поширення російської дезінформації. Про це пише Engadget.

Встановлено, що ботоферма працювала на основі програмного забезпечення, розроблене відділом цифрового медіа RT, підконтрольного російського видання.

Ймовірно, розробкою керував заступник головного редактора RT ще у 2022 році, а фінансування та схвалення надавав офіцер Федеральної служби безпеки РФ.

Ботоферма використовувала інструмент Meliorator, який за допомогою ШІ створював автентичні акаунти у X, генерував текст та зображення та розповсюджував дезінформацію.

Мін'юст США продовжує пошук усіх акаунтів, що використовувалися для цієї діяльності, і вже заблокував велику частину з них.

Деякі з цих акаунтів публікували відео з промовами Путіна, де він виправдовував дії РФ в Україні та наголошував на "питаннях принципу". Активність постів забезпечували інші боти.

Директор ФБР Крістофер Рей зазначив, що РФ мала намір використовувати цю ботоферму для масштабування дезінформаційної кампанії, аби підірвати підтримку України.

Раніше Компанія Meta повідомила про викриття мережі фейкових акаунтів з Китаю, що вдавали "американців" і критикували допомогу Україні.

Джерело: Кореспондент


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