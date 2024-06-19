На ЗАЕС з 11 тисяч працівників залишилася третина, а інформація росіян про ремонти неправдива

Інформація у нотах, направлених Росією до Секретаріату МАГАТЕ про ситуацію на Запорізькій АЕС, неправдива: не виконано до 90% капітальних ремонтів, а кількість персоналу зменшилася до 3 тисяч осіб. Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко під час виступу на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ у Відні.
Це передав Укрінформ із посиланням на Міненерго.
Він наголосив, що сьогодні Росія є загрозою не лише ядерній безпеці України - вона ставить під загрозу глобальний режим ядерної безпеки.
Міністр також нагадав, що з перших днів окупації ЗАЕС використовується як військова база рф. Встановлення протипіхотних мін та захоплення військовослужбовцями об’єктів станції створює постійну загрозу її безпеці.
На переконання Галущенка, майбутнє атомної енергетики залежить від спільної відповідальності та рішучості міжнародної спільноти.
Як повідомлялося, міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі із генеральним директором Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі обговорив ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.