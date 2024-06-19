На ЗАЕС з 11 тисяч працівників залишилася третина, а інформація росіян про ремонти неправдива

Інформація у нотах, направлених Росією до Секретаріату МАГАТЕ про ситуацію на Запорізькій АЕС, неправдива: не виконано до 90% капітальних ремонтів, а кількість персоналу зменшилася до 3 тисяч осіб. Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко під час виступу на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ у Відні.

Це передав Укрінформ із посиланням на Міненерго.

"Інформація, викладена у вербальних нотах Росії до Секретаріату МАГАТЕ, не відповідає дійсності. Особливо це стосується їхніх претензій щодо належного ремонту обладнання, а також укомплектування станції кваліфікованим та ліцензованим персоналом. Цю інформацію не вдалося перевірити чи підтвердити. Реальність протилежна. Не виконано від 75 до 90% капітальних ремонтів основних засобів безпеки. Чисельність персоналу станції зменшилася з майже 11 000 до менш як 3 000 осіб", - сказав Галущенко.

Він наголосив, що сьогодні Росія є загрозою не лише ядерній безпеці України - вона ставить під загрозу глобальний режим ядерної безпеки.

"Росія діє всупереч принципам статуту МАГАТЕ, не виконує резолюцій Ради керуючих, основні вимоги яких - виведення військових із ЗАЕС і представників Росатома з українського ядерного об’єкта", - зазначив Галущенко.

Міністр також нагадав, що з перших днів окупації ЗАЕС використовується як військова база рф. Встановлення протипіхотних мін та захоплення військовослужбовцями об’єктів станції створює постійну загрозу її безпеці.

На переконання Галущенка, майбутнє атомної енергетики залежить від спільної відповідальності та рішучості міжнародної спільноти.

"Ми не дозволимо використовувати ядерні технології для шантажу та агресії. Ми маємо зробити все можливе для захисту ядерної безпеки України, Європи та всього світу", - підсумував він.

Як повідомлялося, міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі із генеральним директором Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі обговорив ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.