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Фіцо грубо поглузував зі словаків за їхню допомогу Україні і образив українців

22:51, 29 кві 2024
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Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо назвав зусилля словаків, які зібрали вже 4 млн євро на боєприпаси для України, «краплею в морі, яка нічого не змінить».

В інтерв'ю телеканалу Joj24 Фіцо заявив, що ліпше б громадяни його країни вкладали стільки у збір для лікування людей від раку, як на боєприпаси для України, та знецінив наміри словаків.

У притаманній прем’єру грубій манері, якою він часто послуговується, називаючи політичних суперників «свинями» та «щурами», говорячи про збір коштів для України, він використав вираз «prd do Stromovky» (пердіння у Стромовці). Українською ця фраза означає «крапля у морі».

Він висловив упевненість, що ані зібрані словаками гроші, ні виділені США понад 60 мільярдів доларів допомоги, ні десятки мільярдів євро від Європи нічого не змінять у воєнній ситуації.

«В Україні нічого не зміниться, і через рік-два буде те ж саме. Всі гроші будуть витрачені, можливо, частину вкрадуть, але в Україні нічого не зміниться», – заявив він.

Роберт Фіцо, який підтримує дружні стосунки із Кремлем,  неодноразово заявляв, що Росія ніколи не поверне Україні анексований Крим та не піде з Донецької та Луганської областей, а членство України в НАТО може спровокувати глобальний конфлікт.

Влада Словаччини відмовилася підтримувати ініціативу Чехії щодо пошуку та купівлі снарядів для ЗСУ, втім, громадяни країни ухвалили інше рішення, тож оголосили збір, до якого долучились чимало відомих людей.

Джерело: ZN,UA


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