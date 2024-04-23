Попри руйнування, у Харкові працює інтернет, телебачення та мобільний зв'язок

Кабельне та супутникове телебачення, радіо, інтернет та мобільний зв'язок працюють у Харкові, незважаючи на російський ракетний удар по телевежі.

Внаслідок влучання окупантами ракетою Х-59 по телевежі, у Харкові та найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення, але мешканці можуть підключати Кабельне та супутникове телебачення, слухати радіо, крім того працює інтернет та мобільний зв’язок, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.

Харків‘яни можуть підключати кабельне та супутникове ТБ. Радіо, інтернет та мобільний звʼязок працюють

– заявив Харківської ОВА у своєму Telegram.

Водночас вказується, що внаслідок влучання російськими загарбниками ракетою Х-59 по харківській телевежі, з 22 квітня у Харкові та найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення.

Згідно з інформацією Харківської ОВА, загальна висота вежі до влучання — 250 метрів, при цьому удар був на висоті близько 140 метрів. Вказується, що пошкоджені технічні приміщення, наразі фахівці аналізують ступінь пошкодження телевізійного обладнання.