Новини коротким рядком. Дайджест

Економічні новини останніх днів і навіть годин були такими.

*Україна 23 жовтня отримала дев'ятий транш 1,5 мільярда євро в рамках масштабної макрофінансової допомоги від ЄС.

*У Верховній Раді зареєстрували законопроект №10166, який пропонує запровадити спеціальний режим оподаткування самозайнятих осіб, зокрема кур'єрів, таксистів, перукарів тощо.

*Ціни на продуктовий кошик в Україні за минулі п'ять років зросли в 1,5 рази. За останні два роки, з урахуванням великої війни, ціна на продуктовий кошик зросла в 1,3 рази.

'* Міністерство фінансів та Держслужба фінансового моніторингу знову закликали Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести Росію до "чорного списку" під час пленарних засідань у Парижі 23-27 жовтня.

* Росія вперше з 24 серпня обстріляла одну з ТЕС компанії «ДТЕК Енерго»

*SpaceX уклала угоду про запуск європейських супутників Galileо

*Польський регулятор дозволив власникам «Епіцентру» Герегам купити спортивну мережу Intersport Polska

* Засновник українського стартапу Headway став підприємцем року у європейській технічній сфері від GP Bullhound.

*Друге мега-злиття через два тижні. Нафтовий гігант Chevron купує конкуруючу Hess за $53 млрд.

Джерело: Економічна правда, Forbes Ukraine