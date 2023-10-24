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Новини коротким рядком. Дайджест

00:08, 24 жов 2023
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Економічні новини останніх днів і навіть годин були такими.

 *Україна 23 жовтня отримала дев'ятий транш 1,5 мільярда євро в рамках масштабної макрофінансової допомоги від ЄС.

 *У Верховній Раді зареєстрували законопроект №10166, який пропонує запровадити спеціальний режим оподаткування самозайнятих осіб, зокрема кур'єрів, таксистів, перукарів тощо.

 *Ціни на продуктовий кошик в Україні за минулі п'ять років зросли в 1,5 рази. За останні два роки, з урахуванням великої війни, ціна на продуктовий кошик зросла в 1,3 рази.

 '* Міністерство фінансів та Держслужба фінансового моніторингу знову закликали Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести Росію до "чорного списку" під час пленарних засідань у Парижі 23-27 жовтня.

 * Росія вперше з 24 серпня обстріляла одну з ТЕС компанії «ДТЕК Енерго»

 *SpaceX уклала угоду про запуск європейських супутників Galileо

 *Польський регулятор дозволив власникам «Епіцентру» Герегам купити спортивну мережу Intersport Polska

 * Засновник українського стартапу Headway став підприємцем року у європейській технічній сфері від GP Bullhound.

 *Друге мега-злиття через два тижні. Нафтовий гігант Chevron купує конкуруючу Hess за $53 млрд.

 Джерело: Економічна правда, Forbes Ukraine


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