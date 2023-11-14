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Культура / Влада

З Державного реэсєстру нерухомих пам'яток культури вилучили відомі пам'ятники

21:01, 14 лис 2023
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Уряд ухвалив рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятників російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, а також іншим російським і радянським діячам. Відповідна постанова ініційована та розроблена Міністерством культури та інформаційної політики України.

З реєстру вилучили пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському, пам’ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка, могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку, монітор «Железняков» по вул. Електриків, пам’ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець» в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською у Києві.

Крім того, пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, «Україна – визволителям» в Ужгороді, Меморіальний комплекс «Борцям революції» в Луганську.

Постанова Кабінету Міністрів України прийнята на вимогу Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

Джерело: УНН


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