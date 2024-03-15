В Одесі все збільшується кількість жертв російської ракетної атаки

Внаслідок російського ракетного удару по Одесі було пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці влучання виникла пожежа.

Про це повідомляє ДСНС.

Рятувальники ДСНС одразу прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт ворог повторно наніс ракетний удар, внаслідок якого загинув рятувальник.

На даний момент відомо, що загинули 20 людей травмовано понад 70 людей, з яких 9 - співробітники ДСНС. Всім постраждалим надається необхідна допомога.

Ударом пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м.



